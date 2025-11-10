La carcassa è stata individuata nei pressi del lago di Montedoglio, in provincia di Arezzo. Le ricerche erano andate avanti per tutta la notte

È stato trovato l'elicottero caduto nella giornata di domenica in una zona impervia al confine tra le Marche e la Toscana: il velivolo è distrutto e bruciato.

La carcassa è stata individuata dall'elicottero dei vigili del fuoco in una zona boscosa nei pressi del lago di Montedoglio, in provincia di Arezzo. I soccorritori non hanno ancora raggiunto il mezzo. A bordo dell'elicottero c'erano due persone: Mario Paglicci (imprenditore orafo, ndr) di Arezzo e Fulvio Casini di Sinalunga.

Da ieri in azione per le ricerche anche gli elicotteri dei Vigili del Fuoco, dell'Aeronautica Militare e dell'Esercito Italiano, ma i voli sono stati sospesi a causa delle condizioni meteo avverse. Durante la notte le ricerche sono proseguite via terra e con l'aiuto dei sistemi a pilotaggio remoto (droni) del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dei Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono presenti anche i militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza, vigili del fuoco, soccorso alpino i Carabinieri, un'ambulanza del 118 e i volontari della protezione civile locale.