«I legami tra Usa e Israele sono indistruttibili». Lo ha detto Donald Trump in una conferenza stampa con Benjamin Netanyahu sottolineando che negli ultimi due anni «i rapporti sono stati messi a dura prova». «Ma con me e te saranno più forti che mai», ha aggiunto.

«Gli Stati Uniti prenderanno il controllo di Gaza, un controllo a lungo termine che porterà stabilità al Medio Oriente, Gaza sarà la rivière del Medio Oriente» ha detto Trump ribadendo che «i palestinesi devono lasciare Gaza e vivere in altri Paesi in pace, Gaza è un simbolo di morte e distruzione per decenni, i palestinesi vogliono tornarci perché non hanno alternative».

«Dall'attacco del 7 ottobre stiamo combattendo i nostri nemici e cambiando il volto del Medio Oriente. Abbiamo devastato Hamas, abbiamo decimato Hezbollah» ha poi dichiarato il premier israeliano Benjamin Netanyhau. «Israele non è mai stato così forte ma per assicurare il nostro futuro dobbiamo finire il lavoro», ha concluso, precisando «Israele finirà la la guerra vincendola. La vittoria di Israele sarà la vittoria dell'America». Infine Netanyahu ha detto: «La pace tra Israele e Arabia Saudita non solo è fattibile, ma ci sarà». Immediata la replica di Ryad: «Non ci sarà alcuna normalizzazione delle relazioni con Israele senza la creazione di uno stato palestinese indipendente».