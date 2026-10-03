Alla Casa Bianca il presidente Usa torna sul rapporto con la premier italiana e ridimensiona gli scontri del passato. Meloni negli ultimi mesi ha risposto più volte alle critiche del tycoon

Donald Trump torna a parlare del rapporto con Giorgia Meloni e, questa volta, usa parole decisamente concilianti. Interpellato dai giornalisti alla Casa Bianca sugli attacchi rivolti in passato alla presidente del Consiglio italiana, il presidente degli Stati Uniti ha assicurato che tra i due il rapporto è «molto buono».

A una domanda più diretta sulla premier, Trump ha poi aggiunto: «Mi è sempre piaciuta».

Parole che arrivano dopo mesi nei quali il rapporto tra il presidente americano e Meloni è stato caratterizzato da una combinazione di sintonia, dichiarazioni di reciproca stima e momenti di aperto confronto. Nell'ultimo anno Trump è tornato più volte sul legame con la presidente del Consiglio italiana, alternando toni molto positivi a prese di posizione più dure.

Trump e Meloni, tra intesa e scontri

Il rapporto tra i due leader è stato osservato con particolare attenzione anche per il peso che i rapporti tra Roma e Washington hanno assunto sul piano internazionale. Da una parte, Trump ha più volte riconosciuto a Meloni un ruolo rilevante e ha manifestato apprezzamento nei suoi confronti; dall'altra, non sono mancati momenti di tensione e dichiarazioni critiche.

Anche il confronto pubblico tra i due non è sempre stato caratterizzato dalla ricerca di una sintonia. Nel corso dell'ultimo anno si sono registrati diversi passaggi nei quali le posizioni di Trump e della premier italiana sono apparse distanti su alcuni dossier.

Il presidente Usa ne ha parlato anche in diverse occasioni con il Corriere della Sera, intervenendo sul rapporto con Meloni in più interviste nel giro di poche settimane.

La premier italiana ha sempre risposto

Dal canto suo, Meloni ha replicato di volta in volta alle prese di posizione del presidente americano, senza sottrarsi al confronto pubblico.

Il rapporto tra i due, dunque, resta segnato da una dinamica fatta di avvicinamenti e divergenze. L'ultima dichiarazione di Trump sembra però riportare in primo piano il registro della sintonia: «Il nostro rapporto è molto buono», ha detto il presidente americano, aggiungendo di aver sempre avuto un buon rapporto personale con la premier italiana.

Una nuova fotografia di un legame politico che, nell'ultimo anno, è passato più volte dalla cordialità allo scontro e ritorno.