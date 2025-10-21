Mattia, 14 anni, era stato accoltellato a fine gennaio in un mercato di Istanbul ed è morto il 9 febbraio, sedici giorni dopo l’aggressione. La sentenza è arrivata al termine di un processo seguito da tutto il Paese. Il padre: «Faremo ricorso per le due assoluzioni»

Un tribunale di Istanbul ha condannato a 24 anni di reclusione per "omicidio premeditato di minorenne" due imputati nel caso di Mattia Ahmet Minguzzi, il 14enne figlio dello chef italiano Andrea Minguzzi e della violoncellista turca Yasemin Akincilar, morto a febbraio in seguito a un accoltellamento nella città turca.

Secondo i media locali, i condannati, identificati come U.B. e B.B. di 15 anni, hanno ricevuto la massima pena prevista. Minguzzi è morto il 9 febbraio dopo un ricovero di circa due settimane in terapia intensiva, dopo essere stato accoltellato da un 15enne mentre si trovava in un mercato di strada nel quartiere di Kadikoy.

«Doveva essere una sentenza storica per sradicare questo problema della violenza minorile e quindi siamo molto contenti per i 24 anni dati ai primi due assassini, ma siamo molto dispiaciuti del fatto che gli altri due del gruppo hanno ricevuto l'assoluzione. Questo non lo accettiamo e faremo ricorso», ha commentato all’Ansa il padre.