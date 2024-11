Almeno tre esplosioni sono state udite questa mattina, una nel distretto di Shevchenkivskyi. Sui social nel Paese vengono fornite istruzioni su come far cadere i micidiali Shahed-136 usando armi leggere

Almeno tre esplosioni sono state udite a Kiev questa mattina a causa di attacchi missilistici russi, secondo quanto riferito dalla Cnn. Una delle esplosioni è avvenuta nel distretto di Shevchenkivskyi, nel centro della capitale ucraina, secondo un post su Telegram del sindaco Vitali Klitschko «tutti i servizi di emergenza sono stati inviati sul posto».

L'allarme aereo continua e i residenti della Capitale sono stati invitati a restare nei rifugi. Il traffico è stato bloccato. L'allerta vige in tutta l'Ucraina. «La Russia ha lanciato oggi il suo primo attacco in assoluto contro la Capitale ucraina utilizzando droni kamikaze Shahed-136 di fabbricazione iraniana". Ha affermato ancora il sindaco di Kiev.



Tra le immagini pubblicate questa mattina dai siti ucraini e internazionali sull'attacco a Kiev con droni kamikaze iraniani, anche quella di un agente di polizia che spara con un fucile per abbattere un drone. Sui social nel Paese vengono fornite istruzioni su come far cadere i micidiali Shahed-136 usando armi leggere.