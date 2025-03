Il primo ministro britannico Keir Starmer ha invitato oltre una dozzina di leader europei e dell'Ue a un summit, domani a Londra, per «portare avanti» l'azione sull'Ucraina e sulla sicurezza. Lo ha annunciato Downing Street.

Starmer presiederà una video conferenza la mattina con le nazioni baltiche, prima di dare il benvenuto al presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Downing Street. I leader di tutta l'Europa continentale, tra cui Francia, Germania, Danimarca e Italia, nonché Turchia, Nato e Unione Europea, sono stati invitati al summit di Londra, ha aggiunto l'ufficio del primo ministro britannico.

Fresco dei suoi colloqui con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca, Starmer ha anche invitato i leader di Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Spagna, Finlandia, Svezia, Repubblica Ceca e Romania al summit. Anche il capo della Nato Mark Rutte e i vertici dell'Ue Ursula don der Leyen e Antonio Costa dovrebbero partecipare.

Starmer terrà dei colloqui individuali a Downing Street con la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni prima dell'inizio del summit. Il suo ufficio ha affermato che l'incontro si baserà sui colloqui di Parigi ospitati dal leader francese Macron all'inizio di questo mese e si concentrerà sul «rafforzamento della posizione dell'Ucraina, incluso il continuo supporto militare e una maggiore pressione economica sulla Russia».

Il vertice sottolineerà ancora una volta la necessità di un «accordo forte e duraturo che garantisca una pace permanente» e discuterà «i prossimi passi nella pianificazione di forti garanzie di sicurezza».

Starmer, pur insistendo nuovamente sul fatto che l'Ucraina deve far parte di qualsiasi negoziato per porre fine alla guerra triennale con la Russia, riconoscerà anche «la necessità che l'Europa faccia la sua parte nella difesa e si faccia avanti per il bene della sicurezza collettiva».

Durante i colloqui di ieri alla Casa Bianca, Trump ha assunto un tono più morbido sulla crisi ucraina, ma si è rifiutato di dare impegni fermi sulle garanzie di sicurezza degli Stati Uniti di cui invece l'Europa ha disperatamente bisogno.

Trump, che ha allarmato le capitali europee con il suo avvicinamento alla Russia, ha affermato che ci sono stati «molti progressi» verso un accordo per porre fine al conflitto in Ucraina e che i negoziati è in una fase cruciale.