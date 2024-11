Il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa Oleksiy Danilov : «Non escludiamo alcuno scenario nelle prossime due o tre settimane»

Il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell'Ucraina, Oleksiy Danilov, ha affermato che la Russia si sta preparando per la «massima escalation» nel prossimo futuro e non ha escluso che il presidente russo Vladimir Putin tenterà un altro attacco all'Ucraina da nord, sud ed est, forse anche prima dell'anniversario dell'invasione.

«Non escludiamo alcuno scenario nelle prossime due o tre settimane», ha detto il segretario dell'Nsdc in un'intervista a Sky News, aggiungendo che la Russia sta addestrando nuovi militari, che le battaglie più difficili devono ancora arrivare e che i prossimi mesi saranno decisivi per il corso della guerra.