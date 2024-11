La Russia intende continuare la guerra contro l'Ucraina con operazioni offensive, potrebbe attaccare da est o dal nord. La valutazione, riportata da Ukrainska Pravda, è di Andrii Cherniak, dell'intelligence militare ucraina, secondo il quale nei prossimi 4-5 mesi i russi potrebbero perdere altri 70mila uomini.

«Secondo le stime dell'intelligence militare ucraina, i russi continueranno quest'anno a condurre operazioni offensive. Non sono riusciti ad raggiungere i loro obiettivi su nessun fronte. Capiscono che stanno perdendo, ma non prevedono di far finire la guerra. Consideriamo la possibilità che possano attaccare dal nord o dall'est», afferma Cherniak. Inoltre, i russi tenteranno di mantenere il controllo del corridoio terrestre fino alla Crimea e di conquistare tutto l'oblast di Donetsk.