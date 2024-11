Le forze armate ucraine hanno lanciato un'offensiva nella regione di Kherson. Lo ha affermato il vice capo dell'amministrazione regionale Kirill Stremousov, ripreso dall'agenzia russa Interfax. Le forze armate ucraine «sono passate all'offensiva in direzione di Novaya Kamenka - Berislav, nella regione di Kherson - ha precisato su Telegram Stremousov - impiegando due battaglioni di fanteria del 128° assalto di montagna e un battaglione di carri armati della 17a brigata».

Secondo Stremousov, l'attacco è stato preceduto dal fuoco dell'artiglieria. «Ci sono un gran numero di droni nemici a medio raggio - ha aggiunto - e Bayraktar da ricognizione che per il momento si tengono a distanza, senza entrare nella zona di difesa aerea».

Nella regione di Kherson l'esercito ucraino ha abbattuto un elicottero russo Ka-52. Lo riporta il comando aereo Sud su Facebook, precisando che, intorno alle 10,30 nel distretto di Berislav nella regione di Kherson, un'unità della brigata missilistica antiaerea Kherson del comando aereo Sud ha abbattuto l'elicottero d'attacco Ka-52 degli occupanti». Ieri l'esercito ucraino aveva abbattuto un SU-25 russo nel distretto di Berislav.

«In un futuro molto prossimo inizierà la battaglia per Kherson - aveva scritto Stremousov su Telegram - Si consiglia alla popolazione civile di lasciare l'area in vista delle imminenti feroci ostilità, se possibile, per non esporsi a rischi inutili».