Matrimonio tra le macerie a Kharkiv per Nastya Gracheva e Anton Sokolov, lei infermiera in una clinica oncologica e lui medico. I due neosposi, appena cominciata la guerra hanno cominciato a dare aiuto medico a casa delle persone del loro Paese. Quando hanno finito i medicinali a disposizione hanno cominciato raccolte per avere fondi e ottenerne altri per le persone che ne avevano bisogno.

Lei in abito bianco, senza rinunciare a velo e bouquet ma con scarponi da combattimento. Uguali a quelli di lui, in impeccabile abito grigio scuro. Natya e Anton 'just married', abbracciati sul tettuccio di una auto distrutta dalle bombe, in una strada della loro città. O meglio di quello che rimane: intorno distruzione, solai dei palazzi che cadono a pezzi, finestre sventrate. Ma quella foto della coppia ucraina diventa anche un messaggio di speranza e ripartenza, un simbolo che nonostante la guerra, la vita continua. E sta facendo il giro del mondo, rilanciata dai social.