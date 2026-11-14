Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che gli Stati Uniti avrebbero proposto a Kiev di valutare la cessione di territori ucraini in cambio dell'adesione alla Nato. Lo ha riferito lo stesso Zelensky parlando con i giornalisti a Kiev, secondo quanto riportato dall'Agence France-Presse. Il presidente ucraino ha spiegato che, nel corso dei colloqui con i partner, gli americani gli avrebbero chiesto se l'Ucraina sarebbe disposta a ritirarsi dal Donbass in caso di ingresso nella Nato.

"Ho ripetutamente affermato che l'Ucraina non si arrenderà e non cederà i suoi territori ai terroristi", ha detto Zelensky, citato da Ukrinform. Il presidente ha aggiunto che Kiev sta discutendo con i partner un "pacchetto di sicurezza completo" da presentare nell'ambito dei negoziati.

Tra le garanzie sul tavolo, secondo Zelensky, ci sarebbero impegni concreti da parte della Nato e dell'Ue, il mantenimento di un esercito ucraino forte, con un numero adeguato di soldati e armamenti, oltre al sostegno finanziario e a un piano per la ricostruzione e la ripresa economica dell'Ucraina. "Se la parte americana ce lo confermerà insieme agli altri colleghi della Nato, allora chiederò l'opinione della nostra società: lo accettiamo o no?", ha affermato Zelensky, sottolineando di non avere il diritto di decidere "a sua discrezione". "Abbiamo bisogno di dettagli, che al momento non sono disponibili, e tutto questo è oggetto di discussione", ha aggiunto.

Il presidente ucraino ha ribadito inoltre che Kiev non riconoscerà come russe le aree temporaneamente occupate dalla Russia. "Naturalmente, senza alcun riconoscimento dei territori occupati da parte della Russia", ha sottolineato. Zelensky ha quindi criticato la posizione del Cremlino, sostenendo che le dichiarazioni e il comportamento del presidente russo Vladimir Putin renderebbero più difficile la mediazione americana e allontanerebbero la conclusione della guerra. Il presidente ucraino ha inoltre affermato che la Russia "punta tutto" sulla campagna bellica dell'inverno e ha indicato nell'Ue e nella Nato la "vera sicurezza" per l'Europa, mettendo in guardia dal rischio che un tentativo di modificare l'architettura di sicurezza del continente possa provocare nuove escalation.