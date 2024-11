Sono 106 i giorni di guerra tra Russia e Ucraina: un conflitto senza fine iniziato lo scorso 24 febbraio. Nelle ultime ore le forze ucraine stanno cercando di arginare con ogni mezzo l'avanzata dei militari russi. Anche se numericamente inferiori e con scarse dotazioni belliche, stanno combattendo a Severodonetsk, dove -come ha detto il Presidente ucraino - si «decide il destino del Donbass».

Secondo Zelensky «la battaglia per Severodonetsk è una delle più difficili dall'inizio dell'invasione russa». Nel 106esimo giorno di guerra, «Severodonetsk rimane l'epicentro dello scontro nel Donbass. Difendiamo le nostre posizioni, infliggendo perdite significative al nemico», ha aggiunto il presidente.

I bombardamenti da parte dei russi intanto continuano a mietere vittime tra i civili: quattro sono rimasti uccisi e altri 11 feriti nelle ultime 24 ore sotto il fuoco russo a Donetsk. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione regionale militare, Pavlo Kyrylenko. «L'8 giugno, i russi hanno ucciso 4 civili nella regione di Donetsk: 3 a Kurakhove e uno ad Avdiivka. Altri 11 civili sono rimasti feriti oggi», ha scritto Kyrylenko su Telegram. Una persona è inoltre rimasta ferita nella regione di Lugansk, a Kostiantynivka.

Un accordo concreto sull'esportazione di grano ucraino attraverso la Turchia e il Medio Oriente non è stato ancora raggiunto e il lavoro in questa direzione continua, ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Peskov non ha inoltre confermato quando le notizie giunte da Zaporozhye secondo le quali 11 carichi di grano avrebbero già lasciato Melitopol per la Turchia o il Medio Oriente.

11.20 - Almeno 4,8 milioni rifugiati in tutta Europa