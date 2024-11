La situazione in «aree chiave» del Donbass orientale rimane «molto difficile» dopo mesi di combattimenti. Le truppe russe hanno «distrutto» la città di Bakhmut, nell'oblast di Donetsk. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si esprime così nel consueto video con cui fa il punto sulla guerra contro la Russia.

«La situazione in prima linea rimane molto difficile nelle aree chiave del Donbass – Bakhmut, Soledar, Maryinka, Kreminna... Già da molto tempo non c'è più attività sul terreno di queste aree colpite dai raid. Gli occupanti hanno effettivamente distrutto Bakhmut, un'altra città del Donbass che l'esercito russo ha trasformato in macerie bruciate», ha aggiunto.