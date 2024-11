«Non abbiamo perso la nostra umanità, anche se siamo sopravvissuti a mesi terribili. E non la perderemo, anche se ci aspetta anche un anno difficile. Arriveremo alla vittoria. E dobbiamo farlo davvero insieme. Prendetevi cura dell'Ucraina, apprezzatevi l'un l'altro e fate di tutto per aiutare i nostri soldati!». Ad affermarlo, secondo quanto riferisce 'Ukrainska Pravda', è il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky nel corso del suo video messaggio serale dedicato agli ucraini.

«Non importa quello che succede, sostenetevi a vicenda. Per favore, prenditi il tempo per dire parole gentili a coloro che ti sono vicini. Anche se non sono persone vicine a te», sottolinea il presidente ucraino. «Se una persona si trova in una situazione così difficile, viene lasciata sola in un momento così difficile e per qualche motivo non ha parenti, per favore chiedi se hai bisogno di aiuto. O semplicemente aiutate senza nemmeno chiedere».

«Abbraccia la tua famiglia più spesso. Dì ai tuoi amici più spesso come li apprezzi. Supporta i colleghi più spesso. Ringrazia i tuoi genitori più spesso. Goditi i bambini più spesso. Non dimenticare di chiamare quando la tua famiglia è in attesa anche solo di sentirti. Non dimenticare di scrivere messaggi ad amici e conoscenti almeno qualche volta - non perdere il contatto ora. E per favore non dimenticare di ringraziare quando sei stato aiutato. Per favore, cercate di sostenere coloro che stanno combattendo per il nostro stato», rileva Zelensky.