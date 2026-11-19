L’iniziativa punta a raggiungere credenti e non credenti attraverso contenuti diffusi 24 ore su 24, tra quotidiani cartacei, piattaforme digitali e una pianificazione pubblicitaria da un milione di impression

Un nuovo canale per avvicinare il pubblico alle notizie dal Vaticano, intercettando non soltanto chi vive la fede, ma anche chi guarda alla Chiesa come interlocutore culturale e sociale. È questo il messaggio al centro di “Una finestra in più”, la campagna con cui Gruppo Sae promuove l’accordo editoriale siglato con Vatican News per la diffusione di contenuti dedicati a Papa Leone XIV e al suo pontificato.

L’intesa, annunciata a settembre, consente alle testate del gruppo di offrire aggiornamenti, notizie e video provenienti dai media vaticani, con una copertura continuativa, 24 ore su 24, sia in Italia sia negli Stati Uniti.

La campagna prende forma attraverso un’immagine evocativa: una finestra aperta su Piazza San Pietro, accompagnata dalla frase «Parliamo a chi crede e a chi, più semplicemente, vuole capire». Un messaggio che punta a sottolineare la volontà di rendere l’informazione sul mondo ecclesiale accessibile a un pubblico più ampio, senza limitarsi alla platea dei credenti.

Il progetto creativo è stato realizzato dall’agenzia Different, parte di Be Closer, e sarà veicolato attraverso i quotidiani del Gruppo Sae, nelle edizioni cartacee e digitali. Alla pianificazione si aggiunge una campagna online che, nelle prime due settimane, punta a raggiungere circa un milione di impression.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è Alberto Leonardis, presidente e amministratore delegato di Gruppo Sae, che definisce l’accordo con i media vaticani motivo di «grande gioia e gratitudine», evidenziandone il carattere inedito nel panorama editoriale italiano.

Anche la scelta del concept visivo risponde a una precisa strategia comunicativa. La finestra diventa metafora di apertura, dialogo e conoscenza, un invito a osservare la realtà da una prospettiva differente. Andrea Cimenti, Chief Customer Officer di Be Closer, spiega che l’obiettivo è rappresentare un'opportunità di connessione tra sensibilità e mondi diversi, attraverso un linguaggio essenziale e immediatamente riconoscibile.

L’idea alla base della campagna è quella di offrire un nuovo punto di accesso alle notizie dal Vaticano, trasformando l’accordo editoriale in un’occasione per ampliare il racconto e raggiungere lettori con interessi e motivazioni differenti.