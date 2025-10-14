Uno sterno in titanio, realizzato con stampa 3D, sostituisce da qualche giorno quasi interamente quello di una paziente di 68 anni che era affetta da metastasi da carcinoma ovarico, già operato.

Il complesso intervento è stato effettuato nei giorni scorsi all'Ospedale civile di Baggiovara (Modena) dall'equipe di chirurgia toracica diretta da Pier Luigi Filosso, con l'equipe di chirurgia plastica e ricostruttiva diretta da Massimo Pinelli. L'intervento - durato 8 ore - è il terzo di questo tipo in Italia e tra i pochi effettuati in Europa.



L'innovazione, spiega l'Aou di Modena, sta nell'aver creato una protesi in titanio costruita ad hoc per la paziente, per l'estensione della resezione chirurgica effettuata e per la collaborazione multidisciplinare che questa ha comportato. L'intervento, radicale dal punto di vista oncologico, è riuscito: la paziente ha completamente ripreso le sue normali attività della vita quotidiana e proseguirà l'iter terapeutico previsto per questo tipo di patologie.

La paziente era affetta da metastasi sternali da carcinoma ovarico già operato. Dopo una valutazione e discussione multidisciplinare con l'Oncologia diretta da Massimo Dominici, si è deciso per la chirurgia. I sanitari hanno pianificato la quasi totale resezione sternale tramite una Tc eseguita a Baggiovara, e contestualmente una protesi sternale costruita ad hoc in titanio con tecnica 3D, sulla base di tale esame radiologico. Alla paziente è stata asportata la quasi totalità dello sterno ma il cancro invadeva anche diaframma, pericardio e parte del polmone destro. Dunque i chirurghi hanno asportato anche il blocco sternale e costale, parte del diaframma, del pericardio e del polmone.