Tiger Woods ha confermato di avere una relazione con l'ex nuora del presidente americano Donald Trump, un'appassionata di golf. Noto per non condividere la sua vita privata, Woods ha rivelato in un insolito post su X di stare Vanessa Trump, ex moglie di Donald Jr. «L'amore è nell'aria e la vita è migliore con te al mio fianco», ha scritto il golfista pubblicando una foto di lui e Vanessa.

Anche quest'ultima, che ha divorziato da Donald Trump Jr nel 2018 dopo 13 anni di matrimonio, ha pubblicato su Instagram una foto di sé e Woods. La relazione tra i due veniva vociferata dai tabloid ormai da settimane. Un annuncio del genere da parte di Tiger, decorato da Donald Trump nel 2019 e presente alla Casa Bianca lo scorso febbraio per un ricevimento, un tempo sarebbe stato impensabile, lui che aveva ribattezzato il suo yacht "Privacy”.