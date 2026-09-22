La polemica sulle dichiarazioni di Antonio Tajani sulla lunghezza delle gonne arriva anche a Roberto Vannacci. Il leader di Futuro Nazionale, ospite della trasmissione Start su Sky TG24, ha risposto con una battuta alla domanda sul caso che negli ultimi giorni ha coinvolto il vicepremier e ministro degli Esteri.

«Visto che la domanda è leggera, rispondo in modo altrettanto leggero», ha premesso Vannacci, prima di aggiungere: «Tra una donna con la gonna lunga e una donna con la gonna corta, io una donna la preferisco sempre senza gonna».

L'ex generale è intervenuto così nel dibattito nato dopo le dichiarazioni pronunciate da Tajani durante la manifestazione politica Itaca a Formello. Il leader di Forza Italia, parlando della donna che consiglierebbe al figlio di sposare, aveva contrapposto una ragazza più appariscente a una ritenuta «più affidabile» e «più seria», facendo riferimento anche alla lunghezza della gonna.

Parole che avevano provocato polemiche e reazioni nel mondo politico, spingendo successivamente Tajani a chiarire la propria posizione e a scusarsi con chi si fosse sentito offeso. Adesso sulla vicenda arriva anche la risposta di Vannacci che, chiamato a commentare la questione durante l'intervista televisiva, ha scelto di farlo con una battuta.

Le parole dell'ex generale hanno provocato nuove reazioni politiche. Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi e Sinistra ha attaccato Vannacci parlando di una «regressione fino allo stato animale» e collegando le sue dichiarazioni alle recenti polemiche che hanno coinvolto esponenti del centrodestra. «Starebbero bene a fare le comparse in un parco a tema o in un circo», ha aggiunto la deputata.

Più ironica la replica di Luigi Marattin, segretario del Partito Liberaldemocratico. Interpellato sulle parole di Vannacci a margine di un'iniziativa sulla sanità, ha risposto: «Ha detto veramente così? Si vede che gli piacciono con i pantaloni, dopodiché abbiamo di meglio a cui pensare».

Critiche a Vannacci sono arrivate anche da Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva-Casa Riformista, che però sono riferite alle sue dichiarazioni sulla scuola e sulla disabilità. Boschi ha definito quelle affermazioni «sbagliate e offensive», sottolineando che «le persone con disabilità non sono "sfortunate" da compatire e non hanno bisogno di essere separate dagli altri».

«L'Italia ha superato le classi speciali da 50 anni per costruire un modello di scuola inclusiva. Non sarà Vannacci a farci tornare indietro», ha aggiunto Boschi, chiedendo infine all'ex generale di «chiedere scusa alle famiglie e agli insegnanti che lavorano ogni giorno per una scuola per tutte e tutti».