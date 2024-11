Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio a Torre Mozza, la marina di Ugento, nel Salento ionico. Le fiamme hanno aggredito la pineta.

Sul posto vigili del fuoco e protezione civile ed è stato chiesto l'invio di canadair. A scopo precauzionale è stata evacuata una delle strutture ricettive, l'antica masseria di Rottacapozza.

I bagnanti sono stati fatti allontanare dai lidi e si registra il danneggiamento di alcune auto. La situazione è andata via via peggiorando anche a causa del forte vento che ha alimenta le fiamme rendendo molto difficile il lavoro delle 16 squadre di vigili del fuoco giunte in zona e dei volontari.