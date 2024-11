Il maltempo si è abbattuto in particolare su Lombardia e Veneto: zone famose per le coltivazioni viticole del Prosecco

Violenti temporali, dopo l’intesa ondata di caldo, hanno colpito nella giornata di ieri alcune regioni settentrionali e in particolare Lombardia, Veneto e Friuli. Alle scariche elettriche si sono sommati forti venti e grandinate.

Fenomeni estremi in alcune località lombarde e venete dove la grandine ha provocato danni ingenti alle auto e ai tetti delle abitazioni, agli arredi esterni e all’agricoltura. Chicchi di grandine grossi come limoni hanno devastato le auto, con carrozzerie ammaccate e vetri in frantumi.

Nei territori del Veneto orientale, il maltempo si è abbattuto in particolare sulle aree dei comuni di Montebelluna, Cornuda, Crocetta del Montello e Pederobba. Zone famose per le coltivazioni viticole del Prosecco. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco in Lombardia, disagi nel Mantovano.