Un blitz, a sorpresa. Senza avvertire nessuno, o quasi. La premier Giorgia Meloni spende poche ore a Mar-a-Lago, tenuta di West Palm Beach di Donald Trump, dove arriva alle 19.30 locali (la mezzanotte e mezzo italiana) per poi ripartire poco meno di 5 ore dopo per far rientro a Roma.

Poche ore ma molti i temi di confronto - dai dazi, al gas, alla guerra in Ucraina, solo per citarne alcuni senza dimenticare il caso di Cecilia Sala - che hanno fatto sì che la visita valesse il biglietto.

Organizzata all'ultimo istante, la missione americana di Meloni ha visto la regia di Elon Musk che nel tardo pomeriggio di ieri aveva lasciato piccoli indizi su X sull'imminenza di un contatto tra The Donald e Giorgia. Uno tra tutti quello postato dal suo referente italiano Andrea Stroppa che affidandosi all'intelligenza artificiale aveva raffigurato il presidente eletto, la premier italiana e lo stesso mister X vestiti da antichi romani. Sua, dunque, la regia e la scenografia, ma con un ruolo da attore non protagonista - alla fine - dato che a Palm Beach non è stato visto.

Con Trump e Meloni (accompagnata dall'ambasciatrice in Usa Mariangela Zappia) si sono invece visti il futuro segretario di Stato Marco Rubio e il futuro segretario al Tesoro Scott Bessent, il prossimo consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz e quello che sarà il nuovo ambasciatore Usa in Italia Tilman Fertitta. Una formazione che consolida la convinzione che la 'toccata e fuga' della premier italiana in Florida abbia affrontato anche il tema delicatissimo della detenzione di Cecilia Sala a Teheran e non solo - come riporta il New York Times - la volontà di «rafforzare le speranze dei sostenitori della Meloni che la premier conservatrice italiana diventi l'alleata di riferimento di Trump in Europa». Mediando, spiega il quotidiano americano, «le tensioni tra altri leader europei e Trump».

Un comune sentire e un comune vedere, tra i due, che sempre secondo il Nyt, avrebbe visto «premere aggressivamente» la leader italiana per affrontare il dossier della giornalista che si intreccia con quello dell'ingegnere iraniano Mohammed Abedini-Najafabadi, detenuto in Italia su mandato Usa e di cui Washington ha chiesto l'estradizione.

Una determinazione che, probabilmente, ha rafforzato la stima di Trump nei confronti dell'alleata europea: Giorgia Meloni «ha davvero preso d'assalto l'Europa», ha esordito - secondo quanto riportato dal Wall Street Journal - il presidente eletto presentando la leader italiana agli invitati aggiungendo che «è molto emozionante» essere «qui con una donna fantastica».

«Invitati», sì. Perché a Mar-a-Lago non c'era solo una consistente parte del futuro gabinetto statunitense, ma anche alcuni sostenitori (tra cui Rudy Giuliani) per i quali le porte del resort si sono aperte per poter assistere alla première di un documentario incentrato sui ricorsi nelle elezioni del 2020 (quando Trump denunciò brogli di massa), con un focus sugli sforzi dell'avvocato John Eastman. La prima, insomma, del docu "The Eastman Dilemma: Lawfare or Justice", in cui l'esperto di diritto costituzionale sostiene che negli ultimi anni gli Stati Uniti hanno assistito all'ascesa di un «sistema giudiziario con due pesi e due misure» in cui il sistema legale ha ingiustamente preso di mira gli avvocati che rappresentano clienti conservatori.

La proiezione ha però occupato solo una piccola parte delle poche ore americane di Meloni accolta con tutti gli onori anche da Marco Rubio che, dandole il benvenuto in Florida, l'ha definita «un grande alleato e un forte leader». Con cui iniziare un percorso.

Meloni: «Bella serata con Trump, pronti a lavorare insieme»

«Bella serata con Donald Trump, che ringrazio per l'accoglienza. Pronti a lavorare insieme». Lo scrive sui sui canali social la premier Giorgia Meloni allegando due bandiere, quella americana e quella italiana e la foto con il presidente americano.