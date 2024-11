Non bisognerà più aspettare di compiere 25 anni per poter eleggere i componenti del Senato. Via libera dell'aula di palazzo Madama al disegno di legge che porta a 18 anni la soglia per il voto per il Senato. Il provvedimento, alla quarta lettura conforme con la Camera, ha avuto 178 sì, 15 no e 30 astenuti ed è stato quindi approvato in via definitiva.

Non essendo stata approvata dai due terzi il 9 giugno scorso alla Camera, prima della promulgazione e l'entrata in vigore occorrerà attendere 3 mesi, durante i quali potrebbe essere chiesto il referendum confermativo.