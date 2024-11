Una battaglia all’ultimo voto per la conquista della Casa Bianca. È quello che sta accadendo negli Stati Uniti impegnati nelle elezioni del presidente. I primi risuoltati delle urne attestatno il testa a testa che vede protagonisti – senza esclusioni di colpi - Donald Trump e Joe Biden. Ma l'esito della consultazione elettorale è ancora assai incerto soprattutto alla luce delle recenti esternazioni del presidente uscente.

Trump: «È in atto una frode»

«Noi ci preparavamo a vincere queste elezioni, a dire il vero abbiamo vinto queste elezioni» ha detto Trump, in un discorso dalla Casa Bianca, che è stato di fatto un discorso della vittoria, denunciando che «è in atto una frode nei confronti degli americani, un imbarazzo». «Noi andremo alla Corte Suprema, vogliamo che questo si fermi» ha scandito il presidente, affermando che «questo è un momento molto triste» in cui deve intervenire per difendere quella che lui sostiene essere una sua chiara vittoria elettorale.

«Noi vogliamo che la legge sia usata nel modo giusto» ha detto, facendo capire che intende chiedere di bloccare in qualche modo il conteggio delle schede elettorali arrivate per posta. «Lo avevo detto che sarebbe successo, lo sapevano che non potevano vincere», ha affermato ancora.

Biden: «Decide il popolo»

Joe Biden da parte sua ha esortato ad avere "pazienza" e aspettare l'esito del voto. «Noi crediamo di poter vincere queste elezioni» ha detto parlando ai sostenitori in Delaware. E ancora: «Siamo contenti dove siamo arrivati», ha aggiunto l'ex vice presidente, dicendo che ci «sentiamo bene su Wisconsin e Michigan e vinceremo in Pennsylvania». Ribadendo di essere ottimista ha poi specificato: «Non decide Trump chi vince, ma il popolo». Il candidato democratico alla presidenza Usa ha poi chiesto una ''pausa'', spiegando che non rilascerà più dichiarazioni sull'esito del voto fino alla mattina.