È alto 29 metri e per la sua realizzazione sono state coinvolte le associazioni Rocca Nova e Gioia, che ha fornito la pianta, con l'ausilio dei cittadini del centro crotonese

L’albero di Natale più alto d’Italia è quello di Roccabernarda, illuminato l’8 dicembre davanti ad una folla di persone provenienti da tutto il circondario. Con i suoi impressionanti 29 metri d’altezza ha sbaragliato la concorrenza di decine di alberi allestiti in tutta Italia.

L’albero di Natale è in realtà un albero solidale che ha mobilitato un intero comune e tutti i suoi abitanti. Un albero da guinness dei primati con migliaia di luci e tantissimi colori che hanno illuminano a giorno la notte dell’Immacolata. L’accensione delle luci dell’albero solidale è stato un momento di grande emozione e di speranza, in un momento in cui il mondo sembra affondare nell’odio e nelle guerre.

La serata dell’illuminazione è stata l’occasione per mettere in mostra i sapori della tradizione, la musica popolare, i ricordi e le storie di un tempo ormai passato. L’albero solidale è una vera e propria opera d’arte. Mille luci di solidarietà e di condivisione. L’associazione Rocca Nova, attraverso questa iniziativa che è alla sua seconda edizione, ha coinvolto la cittadina di Roccabernarda in una festa senza precedenti, nell’ambito del progetto “Accendiamo il Natale”, mentre l’associazione Gioia ha fornito l’albero.

Il tutto con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Per tutte le feste di Natale e fino a gennaio sarà possibile ammirare questo capolavoro d’arte e di speranza