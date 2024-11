Il progetto nato da una convenzione siglata tra il Parco della Sila e la Regione Calabria ha coinvolto diverse scuole elementari. Un modo per entrare in contatto con le ricchezze naturali della zona e per scoprire flora e fauna locali

La natura non si limita soltanto a riempire gli sguardi della gente con i suggestivi colori della flora e della fauna che abitano in essa. Fa molto di più, insegna. Svela ogni giorno un dettaglio, una sfumatura, un particolare capace di stupire, di emozionare, di spingere grandi e piccini a proteggere il patrimonio ambientale che è scrigno di innumerevoli bellezze.

Grazie al progetto "A scuola nel parco: scopri, ama e proteggi il tuo territorio", oltre 550 bambini delle scuole primarie (classi prime, seconde e terze) della Sila e Presila Cosentina (Acri, Aprigliano, Bocchigliero, Campana, Celico, Longobucco, Pedace, Petrafitta, San Giovanni in Fiore, Serra Pedace, Spezzano Sila e Spezzano Piccolo) sono stati coinvolti in un'importante iniziativa di educazione ambientale.

L'obiettivo del progetto messo in campo, nato da una convenzione siglata tra il Parco della Sila e la Regione Calabria, è quello di valorizzare il territorio e le risorse culturali che esso custodisce mediante una serie di attività di sensibilizzazione in materia.

Approvato nell’ambito dell’avviso pubblico del Por Calabria Fesr-Fse 2014-2020, il progetto si caratterizza per la promozione e la realizzazione di momenti formativi nelle aule degli istituti scolastici dando modo agli alunni di comprendere quali siano gli effetti delle attività umane sull'ambiente naturale e, allo stesso tempo, conoscere le misure di protezione che possono essere adottate. Ad arricchire il tutto sono poi le visite guidate nel Parco Nazionale della Sila dove gli studenti, per l'occasione nelle vesti di piccoli esploratori, dispongono dell'opportunità di osservare da vicino il patrimonio ambientale dell'entroterra calabrese.

Un modo per entrare in contatto con le ricchezze naturali della zona, per scoprire la flora e la fauna locali, per acquisire maggiore consapevolezza sulla necessità e l'urgenza di prendersi cura del proprio pianeta strappando all'indifferenza i problemi che attentano alla sostenibilità ambientale. Laboratori didattici, attività formative, uscite sul campo: sono queste alcune delle iniziative che, in uno spirito di condivisione e di unione, vedono coinvolti centinaia di bambini da diverse settimane. La mission del progetto è anche quella di fornire i giusti strumenti per identificare piante e animali, diffondere un approccio plastic-free nella vita di tutti i giorni, acquisire corrette informazioni in merito alla raccolta differenziata e alla gestione dei rifiuti.

Una grande avventura educativa resa possibile grazie alla preziosa collaborazione delle guide ufficiali del Parco nazionale della Sila. Un viaggio, un salto nella natura, che accende sui volti dei bambini il sorriso per ogni scoperta afferrata al volo e lo stupore di trovarsi in un'aula che ha come tetto soltanto il cielo.