Dallo Ionio al Tirreno, sono tanti gli stabilimenti balneari pensate per far stare bene anche i piccoli amici. Ecco alcuni delle principali

State pensando alle vacanze di quest’anno e cercate un posto dove poter dividere il soggiorno con il vostro amico a quattro zampe?

Niente paura, in Calabria vari stabilimenti hanno adibito le loro spiaggette private ad accogliere i cagnolini che saranno coccolati e amati e potranno godere dei giorni di vacanza a disposizione al pari dei propri amici umani.

Qui alcune strutture pet friendly consigliate da animali e non.

Il Lido Calypso a Reggio Calabria

In provincia di Reggio Calabria potete trovare presso il Lido Calypso, in zona Bocale, che vi accoglierà cercando di non far sentire troppo la mancanza della sua confort zone al vostro animale domestico.

Oltre che del lido balenare, si può usufruire anche del ristorantino, aperto per tutta la stagione estiva fino a settembre, esattamente a tre gradini dalla spiaggia, dove provare ottimi piatti con vista mare.

Nella zona della spiaggia riservata, il vostro cagnolino è certamente il benvenuto, oltre che negli appartamenti, ma anche nel parco vicino, dove potrà usare gli spazi presenti e giocare liberamente senza darvi nessuna preoccupazione.

Pirate dog beach - Bau Beach di Amantea

Se cercate una spiaggia dove rilassarvi con il vostro cane, non si può non citare l’ormai noto Pirate dog beach, conosciuto come Bau Beach di Amantea, la spiaggia per cani più grande della Calabria.

Il tuo cagnolino potrà usufruire di ciotola personale, doccia per i cani, attività cinofile, ice bau il gelato per cani, di zona giochi dove tenersi in allenamento, e del servizio veterinario nel caso in cui ce ne fosse bisogno. E per un’ulteriore tranquillità si può scegliere tra due tipologie di ombrellone: quello tradizionale con due lettini, o quello recintato, con due lettini e dotato di recinsione.

Un’oasi pensata per loro dove poter trascorrere una vacanza rilassante insieme, con servizi esclusivi.

Il Glauco Beach Club a Soverato

Da Amantea ci spostiamo a Soverato, in provincia di Catanzaro, dove troviamo il Glauco Beach Club, che si estende per 350 metri sulla costa soveratese per una superficie totale superiore ai 12mila mq.

Qui troverete un bar e una paninoteca, ottimo per chi è in spiaggia e vuole approfittare bevendo qualcosa di fresco o stuzzicando qualcosa da mangiare, senza dimenticare il ristorante e l’area relax con poltrone e divani fronte mare, all'ombra di alberi o capannine.

Ma non solo. Perché ad accogliere il vostro amico a quattro zampe troverete la carinissima Spiaggia di Thomas, una spiaggia dedicata a tutti quei clienti che vogliono fare un bagno con i loro inseparabili amici, i quali avranno quindi la possibilità di stare insieme ai propri padroni in completa libertà, usufruendo dei servizi riservati ad entrambi.

Lido La praia a Zambrone

Se volete far sentire il vostro animale un cliente speciale, il lido La Praia, a Zambrone, è quello che fa per voi.

I vostri animali domestici sono ammessi non solo presso lo stabilimento balneare, ma anche presso l’hotel, gli appartamenti con spazio esterno, e nella veranda, dove troverete dei tavoli allestiti per chi è in compagnia del proprio 4 zampe e vuole passare il momento del pranzo o della cena insieme.

Di fronte alla spiaggia privata del Lido La Praia, inoltre, al vostro cane è permesso fare il bagno in completa tranquillità, regalandovi così momenti insieme senza bisogno di doverlo lasciare altrove.

Mareluna a Cariati

Se la vostra costa preferita è quella ionica, lo stabilimento balneare Mareluna, a Cariati, è il posto per voi dove potrete trascorrere un’intera giornata al mare godendo di tutti i comfort di cui una famiglia accompagnata dal proprio cane ha bisogno.

Un lembo di spiaggia separata è destinato agli ospiti che si accompagnano ad un amico a 4 zampe, dove poter usufruire di vari servizi a lui dedicati: la spiaggia è infatti attrezzata con ciotole, pedane in legno e fontanella per l’acqua.

Possibilità di usufruire anche della dog house, convenzionata con servizio di lavaggio e toelettatura.

I cani, che possono essere sia di taglia piccola che grande, possono anche fare il bagno.