«I musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente nella giornata del 2 giugno. Si tratta di una scelta attraverso la quale vogliamo celebrare la Repubblica e i valori di coesione nazionale mettendo al centro il nostro patrimonio culturale, uno dei caratteri distintivi dell'Italia». Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano aggiungendo: «Ho voluto fortemente aprire gratuitamente i nostri siti museali in giornate dall'alto valore simbolico come il 25 aprile, il 2 giugno e il 4 novembre. Prima non era così. E, stando ai dati di affluenza registrati in queste giornate, l'iniziativa è stata apprezzata».

Quest'anno il 2 giugno coincide con "Domenica al museo", l'iniziativa del MiC che consente l'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. Domenica 5 maggio l'affluenza registrata è stata di 382.775 persone. Anche la Calabria è pronta ad abbracciare l’iniziativa. Ecco l’elenco dei siti aderenti.

Catanzaro

Museo archeologico lametino, Lamezia Terme

Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium, Borgia

Cosenza

Galleria nazionale di Cosenza

Museo archeologico nazionale della Sibaritide, Cassano all'Ionio

Museo archeologico nazionale di Amendolara

Parco Archeologico della Sibaritide, Cassano all'Ionio

Crotone

Le Castella, Isola di Capo Rizzuto

Museo archeologico nazionale di Crotone

Museo e Parco archeologico nazionale di Capo Colonna

Reggio Di Calabria

Chiesa di San Francesco d'Assisi, Gerace

La Cattolica, Stilo

MArRC - Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria

Museo di Palazzo Nieddu del Rio, Locri

Museo e Parco archeologico "Archeoderi" di Bova Marina

Museo e Parco archeologico dell'Antica Kaulon, Monasterace

Museo e Parco archeologico nazionale di Locri

Vibo Valentia