Il Santuario di Santa Maria della Serra è un antico edificio di culto, il più importante nel comune di Montalto Uffugo, la cui storia affonda le proprie radici nel XIII secolo. Risale infatti a tale periodo la costruzione del luogo sacro avvenuta sui resti di una preesistente struttura. Oggi il santuario è posizionato su un'altura a cui è possibile accedere attraverso una gradinata monumentale che dà maggior risalto alla suggestiva costruzione. Una balaustra in tufo ed una terrazza impreziosiscono ulteriormente il contesto all'interno del quale sorge la Chiesa, riservandole il giusto slancio e un aspetto ancor più imponente.

Nel corso dei decenni il santuario è stato oggetto di una lunga serie di ristrutturazioni e rimaneggiamenti. Dai lavori, divenuti necessari anche a causa dei terremoti succedutisi nel tempo, la struttura è uscita più volte modificata nelle sue caratteristiche fondamentali. In particolar modo la conformazione attuale può essere considerata come il risultato dell'azione di ristrutturazione effettuata nel 1854 che ha portato la chiesa a dotarsi di una struttura a croce latina in stile neoclassico, abbandonando quella a croce greca. Bisogna risalire al primo agosto del 1227 per datare la consacrazione del luogo di culto. Un'elevazione avvenuta da parte del vescovo Andrea della diocesi di San Marco Argentano, delegato dall'arcivescovo di Cosenza.

La facciata principale del santuario si presenta ornata nella parte superiore da mattoni rossi. Una soluzione, anche in questo caso, scaturita a seguito di un crollo registrato nel 1905 e che ha portato ad un ulteriore modificazione estetica della struttura rispetto al passato. C'è da aggiungere che la maestosità della chiesa non è circoscritta soltanto al suo impianto esterno. All'interno sono presenti infatti pregevoli opere di interesse artistico. Tra queste possiamo citare un pulpito ligneo del '600, un coro intagliato risalente al 1751 e la veneratissima statua lignea della Madonna della Serra. L'effigie di quest'ultima è stata incoronata il 15 agosto del 1955 dall'arcivescovo di Cosenza.

In merito alla collocazione della struttura, secondo la tradizione, furono i fedeli a scegliere il luogo di edificazione della stessa dopo il ritrovamento prodigioso della statua della Madonna che era andata scomparsa. Sotto una fortissima luce che abbracciava l'intero colle della Serra, un tempo detto Serrone, fu ritrovata l'immagine della Madre di Cristo che da allora venne indicata dai fedeli come Madonna della Serra per via del luogo in cui era stata rinvenuta. Fu così che in quell'angolo di mondo, in provincia di Cosenza, gli abitanti di Montalto intesero erigere il luogo di culto a loro più caro.