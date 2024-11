Ci sono luoghi in Calabria che, come spesso accade, sono pochi conosciuti e meriterebbero sicuramente maggiore attenzione. Uno di questi è la Faggeta di Condrò nel comune di Serrastretta in provincia di Catanzaro precisamente nel cuore del Reventino, la quale si estende per circa 200 ettari.

È definita una delle più belle faggete d’Italia grazie agli alberi di considerevole età e di grandi proporzioni i cui tronchi argentei svettano alti e slanciati, facendo venire in mente scenari fiabeschi dove la quiete e l’armonia fanno da padrona. Un pregio naturalistico che è stato riconosciuto inserendolo nella lista dei Siti di Interesse Comunitario (SIC n. IT9330124).

Il comune di Serrastretta è storicamente noto come il paese delle sedie, collocandolo al primo posto nel meridione per la loro produzione, grazie alla presenza di artigiani che portano avanti questa antica tradizione, una particolarità basata sulla lavorazione del legno, principalmente faggio, che in passato veniva ricavato dalla faggeta comunale.

Nella bosco inoltre risiede la Pietra dei Margari, cosi chiamata per la presenza di un'antica popolazione che abitava questa zona. Intorno a questo monolite sono nate molte leggende e racconti che narrano di tesori nascosti e di antiche formule per poterli portare alla luce, di riti legati alla fecondità femminile e di rituali di guarigione dalla sterilità. Un luogo mistico dove ancora oggi si respira un’aria di grande sacralità.

In un mondo sempre più frenetico e iperconnesso, trovare momenti di pace e tranquillità diventa fondamentale per il benessere mentale e fisico. Una pratica che sta guadagnando sempre più popolarità è la meditazione nel bosco, una forma di attività che sfrutta i benefici rigeneranti della natura per promuovere il rilassamento e la connessione con sé stessi.

La faggeta di Condrò, con i suoi alberi maestosi, i suoni degli uccelli e il profumo della terra, offre un ambiente ideale per fare questa.. Sperimentare la quiete e l'armonia della natura può aiutare a rallentare il ritmo frenetico della vita quotidiana e a concentrarsi sul presente, lasciando andare le preoccupazioni e gli stress. Gli effetti benefici sono molteplici. Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che la meditazione riduce lo stress, migliora la concentrazione, promuove l'equilibrio emotivo e favorisce il benessere generale. La combinazione della meditazione con l'ambiente naturale amplifica tali benefici, consentendo di ristabilire una connessione profonda con la natura stessa e con la propria interiorità.

L'obiettivo principale di chi organizza queste attività, è offrire alle persone uno spazio sicuro e tranquillo dove rilassarsi, rigenerarsi e coltivare la consapevolezza.





Gli incontri possono durare da poche ore a un'intera giornata, e spesso includono anche momenti di camminata consapevole tra gli alberi e sessioni di riflessione e condivisione delle esperienze.

Partecipare a un evento di meditazione nel bosco può essere un'opportunità per staccare la spina. Molte persone testimoniano di aver sperimentato una sensazione di pace profonda, di sentirsi rigenerate ed energizzate dopo queste sessioni.

La meditazione nel bosco non richiede alcuna esperienza precedente, ed è adatta a persone di tutte le età e livelli di fitness. Ciò che conta è l'apertura mentale e la disponibilità a sperimentare qualcosa di nuovo.

Se avete voglia di sperimentare, la faggeta di Condrò è il luogo ideale per connettersi nuovamente alla natura.