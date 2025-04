Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, l'associazione Frascineto Adventure si distingue per il suo impegno nella valorizzazione delle bellezze naturali e culturali della montagna. La Frascineto Adventures è un'associazione culturale e sportiva dedita alla promozione del territorio. «Io insieme a altri miei due amici, Leonardo e Michael, – spiega il il responsabile Campolongo - abbiamo deciso di voler valorizzare quello che Frascineto, il nostro territorio, può offrirci, ovvero le montagne».

Attraverso un percorso su sentieri accuratamente selezionati, l'associazione invita gli amanti della natura a riscoprire il fascino unico di questa regione montuosa.

«Riusciamo a far vedere le bellezze di Frascineto, le bellezze delle montagne, le bellezze dei prodotti tipici che abbiamo che sono molto importanti».

Frascineto Adventures valorizza l'esperienza dell'escursionismo, durante le quali anche il palato è premiato con degustazioni di prodotti tipici locali fino a serate astronomiche sotto il cielo stellato del Pollino.

«Di solito facciamo un'altra promozione, quella dei vini del territorio, dei formaggi, dei salumi, quindi facciamo un mini aperitivo tutti insieme».

I sentieri proposti conducono i partecipanti attraverso paesaggi mozzafiato, boschi rigogliosi e formazioni rocciose spettacolari, come le piccole Dolomiti di Frascineto. Ogni percorso è pensato per immergere gli escursionisti nella natura incontaminata, lontano dal turismo di massa.

«Scegliamo un luogo in montagna dove andare – continua –, lo sponsorizziamo sui social, una persona prenota, c'è un punto di ritrovo. Diamo tutta l'attrezzatura, bastoncini, zaino, eccetera, e si fa la camminata. Si arriva al luogo prestabilito e poi ritorniamo indietro».

L'associazione non si limita a promuovere solo l'escursionismo. Il suo obiettivo principale è quello di sensibilizzare i visitatori sull'importanza della conservazione ambientale e della cultura locale. Attraverso attività consapevoli e sostenibili, Frascineto Adventure contribuisce a preservare il patrimonio naturale e storico del Pollino, rendendolo accessibile a tutti. «Se sei un amante della montagna – dice Leonardo Campolongo - Frascineto penso che sia uno dei luoghi perfetti per questo».

Che siate esperti escursionisti o semplici appassionati, Frascinetto Adventure offre un'opportunità unica per esplorare la montagna del Pollino. La natura è tutta da scoprire e noi facciamo questo per far scoprire anche la natura alle persone che vengono da fuori. «Siamo lieti di portarli a fare una passeggiata – conclude il responsabile Campolongo – magari sulla neve o semplicemente per bere un buon bicchiere di vino appoggiati a una pietra a guardare il paesaggio.»