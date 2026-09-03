La giornata del 5 settembre sarà dedicata alla storia e al patrimonio culturale della città con due appuntamenti gratuiti. Ecco il programma

Un vero e proprio viaggio nella bellezza, nella storia e nella memoria. Sabato 5 settembre Lamezia Terme vivrà una giornata dedicata alla riscoperta del proprio patrimonio culturale unendo arte, archeologia e partecipazione comunitaria in un doppio appuntamento tra la mattina e il pomeriggio. A dare il via alle iniziative, nella mattinata di sabato, sarà l'apertura eccezionale del Putridarium della Chiesa di San Domenico, promossa dalla Soprintendenza Abap per le province di Catanzaro e Crotone.

Dalle 8:30 alle 12:30 (entrata laterale su Corso Numistrano), i cittadini avranno l'opportunità rara di accedere al piccolo ambiente ipogeo affrescato nascosto sotto l'altare, affiancati dai funzionari della Soprintendenza che illustreranno sul campo le attività di ricerca scientifica e i lavori di restauro in corso su questa preziosa gemma della memoria cittadina. Per accedere al Putridarium l'ingresso è consigliata la prenotazione inviando una mail a sabap-cz-kr@cultura.gov.it oppure contattando il numero 0961.794348 (attivo dalle 8:30 alle 12:30).



Il percorso culturale proseguirà poi nel tardo pomeriggio con l'inaugurazione dell'iniziativa 'L'Abbazia al tramonto. Sant'Eufemia, storie di pietra e di memoria', promossa dal Progetto Gedeone nell'ambito del programma comunale 'Lamezia Terme E-State Insieme 2026'. A partire dalle ore 17:00 (fino alle 20:00), i volontari dell'associazione accompagneranno i visitatori tra le suggestive rovine dell'antica Abbazia Benedettina di Sant'Eufemia con attività di accoglienza, divulgazione e storytelling guidato. L'ingresso a entrambi gli eventi è totalmente gratuito.