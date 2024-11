Un viaggio tra installazioni di arte contemporanea in un contesto naturale di circa 60 ettari nel cuore della città di Catanzaro. È il Parco Internazionale della Scultura, tra le più importanti realtà di arte pubblica in Italia nato nel 2005, dove artisti tra i più importanti del mondo hanno lasciato la loro impronta artistica tramite le varie opere situate lungo il parco.

Tra di loro Daniel Buren, Marc Quinn, Wim Delvoye, Antony Gormley, Tony Cragg, Mimmo Paladino, Jan Fabre, Stephan Balkenhol, le cui opere sono state installate nei primi tre anni dalla nascita del parco, ai quali si sono aggiunti altri artisti negli anni a seguire, come Dennis Oppenheim, Michelangelo Pistoletto, Mauro Staccioli e Daniel Buren. Una vera raccolta di opere a cielo aperto in cui l’arte contemporanea si adatta perfettamente alla natura circostante, ricreando un ambiente in cui le due cose convivono in armonia.

Oltre alle installazioni sono inoltre presenti nel parco anche il Centro Ippico, un percorso che si snoda nella Valle dei Mulini, il museo dei Musmi, museo storico militare dedicato alla Brigata Catanzaro, dove all’interno si trovano armi e divise del periodo che va dall’800 alla seconda guerra mondiale, un centro di recupero per animali selvatici, e un anfiteatro in pietra che ospita rassegne estive di musica e teatro.

Viali alberati e sentieri in cui percorrere tranquille passeggiate o fare sport, rende ancora più piacevole l’ambiente, tra i glicini del tunnel degli innamorati, una piccola cascata e verdi labirinti di siepi.