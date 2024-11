Vi è capitato da piccoli di immaginare di dormire e passare del tempo in una casetta sull’albero? Quella fantasia ora può diventare realtà, anche in Calabria. Se avete voglia di stare a contatto con la natura lontano dai rumori della città, circondandovi solo da quelli del bosco, potete fare questa particolare esperienza in tre diverse località, tutte immerse nel verde più incontaminato della nostra regione. Da quelle più semplici, dove godere appieno dell’esperienza in tutto e per tutto, a quelle più grandi e dotate di tutti i comfort, potrete scegliere quella che più si avvicina alle vostre esigenze per vivere un’avventura in modo originale.

A Rogliano sull’albero con “l’effetto culla”

Cominciamo il nostro tour delle casette sull’albero da Rogliano, dove troviamo la Tenuta Bocchineri, un grande parco naturalistico con 16 punti di interesse che arricchiscono il soggiorno di chi vuole provare questa particolare esperienza. Qui si trovano: un museo dell’arte contadina, accredito nel sistema museale nazionale, un centro visita daini, con 5 animali tra cui un cucciolo, una quercia monumentale, dichiarata il terzo albero più bello d’Italia dal ministero delle politiche agricole, un sentiero naturalistico di circa due chilometri all’interno di un bosco che costeggia un fiume, la muraglia “acquaro” risalente all’800, la panchina gigante dei desideri, e due grotte dei briganti, dove pare che si nascose anche la brigantessa Ciccilla, che faceva parte della famosa banda Monaco.

La struttura attraversata letteralmente dall’albero, misura 24 metri quadrati, può ospitare fino a 3 persone – 4 se ci sono dei bambini – ed è fornita di tutti i comfort, dalla doccia, al frigo, alla tv, al wi fi, per farvi vivere l’emozione di dormire su una casa sull’albero ma senza farvi mancare nulla. Di quelle esistenti in Calabria, quella a Rogliano è l’unica che presenta “l’effetto culla”: essendo infatti attraversata da un albero, nei giorni di vento la casetta si muoverà all’unisono con lo stesso albero, in tutta sicurezza, producendo il piacevole movimento ondulatorio. Un’esperienza originale, dove potrete isolarvi, da soli o in compagnia, dal resto del mondo e godervi un soggiorno tra natura e comodità sospesi a 5 metri di altezza.

Per info: +39 335 7438685 / +39 320 3542646 (WhatsApp)

https://tenutabocchineri.it/

A Marano Marchesato le casette di Palazzo Conforti Tree House

In un parco di 8000 metri quadrati circondati dal silenzio assoluto e dove verrete svegliati solo dai rumori del bosco, Palazzo Conforti Treehouse Resort vi aspetta a Marano Marchesato per farvi provare l’esperienza di vivere nelle sue quattro casette sull’albero. Realizzate con materiale ecosostenibile, in legno di abete e larice, coibentate con lana di roccia, fibra di legno e tetto in sughero, ogni casetta dispone anche di terrazzo, dove potrete passare del tempo per godervi gli odori e i rumori della natura che vi circonda. Adatta anche fino a 4 persone, ogni casa ha una camera con letto matrimoniale e 2 letti a castello, dotata di wi fi e tutte le comodità, e con bagno con doccia idromassaggio. Potrete richiedere anche la colazione, a buffet oppure da fare direttamente nella casetta per sentirvi ancora più un tutt’uno con il verde che vi circonda, e per chi non vuole farsi mancare nulla anche in mezzo alla natura più incontaminata, sono presenti due piscine, tra cui una coperta.

Ogni casetta prende il nome dall’albero che si trova attaccato o che la circonda: la Noce Treehouse, l’Ulivo Treehouse, la Ciliegio Treehouse, e la Shabby Treehouse, interamente realizzata secondo lo stile shabby chic. Si possono inoltre fare percorsi footing e mountain bike, con bici gratuitamente a disposizione, utilizzare il campo da bocce e l’area giochi dedicata ai più piccoli, o, se vorrete rilassarvi all’ombra di un albero usufruendo della zona relax con le amache.

Per info: +39 338 7024902

https://www.palazzoconfortitreehouseresort.it/tcasette-sugli-albery

In Sila nelle casette sull’albero con vista Lago Arvo

Se volete abbandonare le abitudini quotidiane per buttarvi in un’avventura che vi faccia vivere in tutto e per tutto un’esperienza nel mondo della natura senza troppe pretese, le casette sull’albero del villaggio natura Silavventura fanno al caso vostro. Sei casette costruite nel bosco del parco che vi sapranno regalare risvegli piacevoli, data la vista sul lago Arvo di Lorica, nel cuore della Sila Grande, a 1300 metri di altezza. Sono costruite completamente in legno, situate ad alcuni metri dal suolo, e si dorme in sacco a pelo, su materassini da campeggio, oppure su delle brandine, e ognuna può ospitare un massimo di due adulti con due bambini piccoli.

Sono sei in totale, tra cui una adibita a servizi igienici comuni dove trovare acqua calda, doccia, della stessa grandezza delle altre, ovvero 2 metri per 2 metri e mezzo. Per una libera scelta dei proprietari, le casette sono provviste di corrente ma non di luce elettrica, per permettere così di vivere una vera esperienza che rifiuti le abitudini alle quali siamo da sempre abituati. Il servizio di prima colazione è compreso, usufruibile tramite il punto ristoro presente, oppure si può richiedere un cestino da pic nic con tutto il necessario per fare una colazione genuina rimanendo sul terrazzino delle casette. I fruitori principali sono le famiglie, soprattutto i bambini amano dormire nei sacco a pelo e svegliarsi presto, facendo giochi e attività nel verde anziché vedere la tv, che qui non c’è. I bambini, ma anche i grandi, possono usufruire delle attività da fare nel bosco e sul Lago Arvo.

Per info: +39 328 6849549

https://www.silavventura.it/casette-nel-bosco/