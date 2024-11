Un modo per stupire chi si ama con qualcosa di unico, ma anche per contribuire in modo attivo a tenere vivo un territorio sano

Parola d’ordine: stupire. È questo che sogniamo di fare ogni volta che inizia la corsa ai regali di Natale.

Ci perdiamo in ricerche interminabili sul web, tra bancarelle scintillanti e negozi spesso affollati, alla ricerca di qualcosa di diverso dai soliti cadeaux, per poi ripiegare sul ventaglio di regali - spesso scontati e prevedibili - che a volte finiscono dimenticati nel fondo dei cassetti o, persino, nel vortice del riciclo. Se il riciclo di regali di natale, ça va sans dire, è una pratica diffusa e a suo modo sostenibile, perché evita gli sprechi e preserva il portafoglio, non è certo un gesto apprezzato da chi, quel regalo pur sgradito ce lo ha fatto, per forza o per piacere.

Eppure c’è un modo, questo Natale, di regalare qualcosa di bello, insolito, etico e sostenibile per i nostri cari. Qualcosa che ha molto a che fare con i nostri legami che, per crescere e rafforzarsi nel tempo, hanno bisogno di essere coltivati, curati. Qualcosa che ha un fascino senza tempo e crea un filo - di seta - invisibile tra chi lo fa e chi lo riceve.

Pianta un Gelso è l’iniziativa realizzata dalla Cooperativa Agricola Nido di Seta, che opera in Calabria, a San Floro, in cui ognuno di noi diventa protagonista nel contribuire a migliorare la qualità della vita e dell’ambiente con un gesto di grande valore. Scegliendo di piantare un gelso per Natale, non solo saremo sicuri di stupire chi amiamo con qualcosa di unico, ma contribuiremo in modo attivo a tenere vivo un territorio migliore, sano, al servizio delle persone, dell’ambiente e della biodiversità, capace di offrire nuove fonti reddito e nuovi modelli di sviluppo per le comunità locali, con la formazione di nuove figure professionali.

Il tuo gelso per l’ambiente

Ma perché è così prezioso piantare un gelso? Il gelso è una pianta a crescita veloce utilizzata nei progetti di agroforestazione; non necessita di particolari tecniche di coltivazione e si adatta benissimo a qualsiasi tipo di terreno. Gli impianti di gelso contribuiscono a frenare il dissesto idrogeologico, grazie al loro particolare apparato radicale e ad un maggiore assorbimento di Co2.

La piantumazione di ciascun gelso comprende la messa a dimora e il mantenimento della pianta finché non sarà produttiva. Il certificato di piantagione porterà il nome di chi lo regala e di chi lo riceve, insieme ad una lettera di presentazione del progetto che spiega la bellezza e il valore del gesto di piantare un gelso.

È possibile persino creare un giardino di gelsi personalizzati con targa, regalare e dedicare un albero e ricevere i prodotti della filiera direttamente a casa:

confetture bio di more di gelso e bergamotto di Calabria

tisane a base di foglie di gelso, che uniscono le loro numerose proprietà con quelle di altri aromi

saponette con sericina e glicerina vegetale, idratanti e anti-invecchiamento per la pelle del viso e del corpo

kit di 3 bozzoli per uno scrub viso naturale

sciarpe in pura seta

Il baco da seta, infatti, durante tutto il suo ciclo di vita che dura circa 28 giorni, si nutre esclusivamente di foglie di gelso, ma non dei suoi frutti che vengono così utilizzati per fare confetture, liquori e tisane.

Oltre a dolci e marmellate con cui deliziare il palato, il gelso ha in sé proprietà ipoglicemiche, antinfiammatorie, antiossidanti, energizzanti. La vitamina K, il calcio, il ferro, il fosforo e il magnesio presenti in gran quantità nel gelso, contribuiscono a rafforzare le ossa. Inoltre, I gelsi costituiscono un’ottima fonte di antiossidanti indispensabili per proteggere le cellule e l’organismo da infezioni, infiammazioni, patologie neurodegenerative e invecchiamento.

Quando il baco da seta termina il suo ciclo vitale è pronto per iniziare ad avvolgersi nel suo bozzolo, un gomitolo di filo continuo da cui estrarre diversi tipi di filati. Con questi filati pregiati, Nido di Seta realizza gioielli, accessori e tessuti unici. Capolavori di artigianato le cui colorazioni vengono effettuate esclusivamente con prodotti naturali come il papavero, la mora di gelso, la cipolla di Tropea, i fiori di ginestra il mallo di noce ecc.

Un processo che sa di virtuoso, verde, valorizzante. Dal gelso al tessuto, fino al regalo che facciamo o che riceviamo.