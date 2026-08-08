Tra i territori di San Luca e Careri sorge il monolite più alto d’Europa: un colosso di 140 metri meta di escursionisti tra storia basiliana e paesaggi mozzafiato

Nel cuore selvaggio dell’Aspromonte, dove il silenzio è rotto solo dal vento, svetta una sagoma inconfondibile. È Pietra Cappa, con i suoi 140 metri d’altezza e un'estensione che supera i quattro ettari è il monolite più alto d’Europa. Situata nel territorio comunale di Careri, a ridosso del confine con San Luca, questo gigantesco massiccio roccioso domina la "Valle delle Grandi Pietre", imponendosi come uno dei punti di riferimento più suggestivi del Parco Nazionale dell’Aspromonte.

Durante i mesi estivi i sentieri che conducono ai piedi della roccia registrano un flusso costante di escursionisti, camminatori e appassionati di fotografia. Un turismo che predilige i ritmi lenti, la natura incontaminata e la riscoperta di luoghi carichi di storia.

L'itinerario più frequentato parte dalle vicinanze della frazione di Natile Superiore (Careri). Il sentiero si snoda tra macchia mediterranea, boschi di leccio e secolari castagni. I trekker affrontano il cammino preferibilmente alle prime luci dell'alba, per evitare la calura pomeridiana e godere della luce migliore. Il percorso presenta un dislivello moderato, adatto a chi ha una discreta preparazione fisica, ma richiede attenzione per via di alcuni tratti sconnessi e in penombra.

Pietra Cappa è anche un luogo fortemente impregnato di memoria storica. Nel Medioevo la zona divenne rifugio per i monaci basiliani in fuga dalle persecuzioni iconoclaste. Tutt’intorno alla roccia sono ancora visibili le cosiddette "Rocche di San Pietro", antiche cavità che venivano utilizzate dagli eremiti come celle di preghiera e dimore contemplative.

Attorno alla struttura rocciosa fioriscono inoltre antiche storie della tradizione orale calabrese. Una delle più note narra che il monolite si sia formato durante il passaggio di Gesù e degli apostoli in Aspromonte: le pietre scagliate da Giuda per malignità si sarebbero trasformate per intervento divino nel gigantesco blocco di roccia che oggi domina la vallata.

Negli ultimi anni, la valorizzazione dei sentieri dell’Aspromonte, promossa dalle guide ufficiali del Parco, dalle associazioni locali e dalla rete dei cammini calabresi, ha trasformato la Valle delle Grandi Pietre in una risorsa fondamentale per l'entroterra della Locride. Per chi decide di mettersi in cammino durante la stagione estiva le raccomandazioni restano quelle fondamentali della montagna: abbigliamento leggero e traspirante, un'adeguata riserva d'acqua, protezione solare e l'accompagnamento di guide esperte per esplorare in sicurezza uno dei luoghi più primordiali del Mezzogiorno.