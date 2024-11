Dal Nord al Sud della nostra regione, al mare o in montagna i campeggi sono un'alternativa per vivere una vacanza all'aria aperta e in piena libertà

In tenda, in roulotte o in caravan, il campeggio rappresenta da sempre una delle alternative al turismo tradizionale. Una vacanza all’aria aperta, in piena libertà, ma in ogni caso con tutti i confort per rendere piacevole la permanenza nei luoghi scelti. Vicino al mare, per godere di albe e tramonti e acque cristalline, in ampi spazi verdi incontaminati, o in alta montagna per fuggire dall’afa della città: in Calabria ce n’è per tutti i gusti.

Ne abbiamo scelto qualcuno consigliato dagli amanti del camping, che li hanno provati in prima persona.

Villaggio turistico camping La Zagara

Il villaggio turistico camping La Zagara, si trova a Melito Porto Salvo, a pochi chilometri da Reggio Calabria, al centro della Riviera della Zagara.

Ideale per famiglie, giovani coppie e ragazzi e ragazze, rimane aperto tutto l'anno, ed è dotato di camping completamente alberato, che vi farà immergere a pieno nella natura. Dispone di piazzole per tende e roulottes all'ombra, ma anche di bungalows e camere con servizi e mini appartamenti per chi non vuole rinunciare alla comodità. Oltre al ristorante e al lido attrezzato, il camping offre anche il servizio di animazione, senza farsi mancare serate all’aperto organizzate sulla terrazza panoramica o presso la discoteca presente, o gli sport per tutti nel pomeriggio.

Per chi vuole rilassarsi al mare, la spiaggia, che si può raggiungere tramite il sentiero lungo la pineta, si trova accanto al campeggio. Si può scegliere se usufruire di quella attrezzata, con lettini e ombrelloni, oppure di quella libera portando la propria attrezzatura.

Camping San Paolo

Il camping di San Paolo, tra i più conosciuti a livello regionale, si trova a 40 metri dal mare nel Parco Marino di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. Mare turchese e sabbia rossa finissima fanno da contorno all’area completamente alberata dove non sentirete l’afa della città. Il fondale marino, che si presenta basso fino a 50 metri dalla costa, è ideale anche per i più piccoli, che possono immergersi nelle acque cristalline del Mar Ionio senza dare troppe preoccupazioni.

La particolarità del camping è la presenza di argilla, della quale gli ospiti possono usufruire liberamente per sentirne sulla propria pelle gli effetti benefici ed esfolianti. Numerose sono le attività messe a diposizione, come ad esempio canoa, beach volley e corsi di ogni genere che accontentano grandi e piccoli. Si può inoltre praticare naturismo sulla spiaggia nudista adiacente all’altra.

Camping Lorica

Se il vostro ideale di camping è invece quello su alte vette, da provare è il Camping Lorica, in zona Lorica circondati dalla meravigliosa cornice del Parco Nazionale della Sila.

Il camping fa parte della struttura recettiva Hotel dei Pini, e offre agli ospiti la possibilità di scegliere di soggiornare in tenda, in roulotte o camper sulle apposite piazzole, nei più confortevoli bungalow, oppure si può scegliere di affittare tende in legno già montate e pronte per l’uso.

Inoltre campeggiando a Lorica, potrete andare alla scoperta del Parco Nazionale della Sila, appartenente alla rete mondiale dei siti di Eccellenza Unesco, dove potrete godere di percorsi dedicati a cultura, arte e soprattutto natura: si può scegliere di percorrere sentieri in mountain bike, in moto, a cavallo o semplicemente facendo trekking, godendo anche della vista del Lago Arvo. Senza tralasciare l’enogastronomia silana, apprezzata anche fuori i confini regionali e nazionali.

Camping La Rocca

Dalle vette silane ci spostiamo nella provincia catanzarese dove degno di nota è il Camping La Rocca, a Badolato, comune di origine medievale ai piedi delle pre Serre Calabresi che si affaccia sul Mar Ionio.

Il camping offre ai propri visitatori piazzole contornate da alti alberi di eucalipto e pioppi, perfetti per nascondersi dai raggi solari e dal caldo afoso estivo. Mentre per chi non ha voglia di rinunciare a fare una vacanza nella natura ma avendo una casa a disposizione, può scegliere tra le opzioni bungalow o appartamenti, questi ultimi ben arredati poiché di nuovissima costruzione.

A due passi dal mare, La Rocca presenta uno sbocco direttamente sulla spiaggia, che raggiungerete quindi senza alcuna fatica.

Oltre ad essere un punto strategico per visitare altre spiagge, come quella di Soverato, distante appena 12 chilometri, è possibile visitare anche siti storici, artistici e culturali sparsi tra i siti che erano di un tempo della Magna Grecia.

Il Villaggio Camping Calypso

Rimanendo sempre sul versante ionico, troviamo il Villaggio Camping Calypso, immerso nella meravigliosa cornice della Costa dei Gelsomini, descritto dagli utenti come un’oasi di pace che si affaccia direttamente sul mar Jonio a solo 1 km da Caulonia Marina.

A due passi da un mare limpido e cristallino, l’area campeggio è attrezzata oltre che con i servizi basilari, anche con griglia e barbecue, messi a disposizione dei clienti per momenti di relax, di chiosco fronte mare, e area giochi per bambini, che possono giocare tranquillamente nella natura incontaminata.

Posto strategico anche per raggiungere luoghi ricchi di storia e tradizione, da visitare è sicuramente la vicina Caulonia, le cui origini risalgono molto probabilmente al periodo tardo romano o all'epoca bizantina, quando fu fondata dai profughi dell'antica Kaulon magno-greca, i cui resti sono stati rinvenuti tra Punta Stilo e Monasterace Marina.

Campeggio Il Gabbiano

Sul litorale tirrenico cosentino, a Scalea, rinomata meta turistica, troverete ad accogliervi il Campeggio il Gabbiano, aperto dal 1973 con spazi che arrivano fino a 30mila mq di superficie. Ideale per bambini e famiglie, abbraccia sia il verde dei monti del Parco Nazionale del Pollino, sia l’azzurro mare del golfo di Policastro, facente parte della Riviera dei Cedri.

Se la vacanza che state pianificando, è all’insegna del relax, siete molto probabilmente nel posto giusto, vista la vasta scelta di soluzioni di soggiorno disponibili tra tenda, camper e casette a disposizione. Se invece volete optare per qualcosa di avventuroso, potrete praticare uno degli sport proposti, come calcio, volley, bocce e rafting, o iscrivervi alla scuola di vela.

Convenzioni con strutture esterne permettono inoltre ai viaggatori di praticare tennis, ippica, volo sportivo e paracadutismo.