Capita di trovarsi in un posto senza averlo programmato. Cercando di rispettare l’agenda degli impegni, tra una indicazione poco precisa per raggiunge il luogo delle riprese e una richiesta al fedele “navigatore” dello smartphone, dopo tunnel di faggi che con la propria chioma verde trasformano il problema in una scoperta, ecco che arrivi a destinazione, quasi incredulo di quello che si presenta a prima vista. Ci viene incontro Salvatore, giovane dai modi educati e disponibile nell’accoglierci il quale, dopo il “caffè di benvenuto”, ci guida nella scoperta, anzi, nella scoperta della nostra palese sorpresa.

Nel Parco Nazionale del Pollino, in Calabria, ecco il Masistro Park, una vera e propria gemma per gli amanti della natura e dell'avventura. Situato a 1250 metri slm e ricadente nel comune di Saracena (Cosenza), il Masistro è molto più di un semplice parco, è un mondo a parte custodito da faggi secolari nel silenzio assoluto con una bella frescura che di questi tempi è più che gradita. L'area è caratterizzata dalla presenza di numerosi faggi centenari, alcuni dei quali monumentali, che offrono riparo a una ricca varietà di uccelli e fauna selvatica, come caprioli, lupi, volpi e cinghiali. Il Masistro Park è un vero paradiso per chi cerca l'adrenalina e il contatto con la natura. Il parco avventura offre percorsi emozionanti tra gli alberi, adatti a diverse fasce d'età e livelli di difficoltà, garantendo divertimento e sicurezza grazie alla presenza di guide esperte che accompagnano i più temerari in cinque diversi percorsi (base, Caramolo, Montea, Pellegrino e Pollino). L’attrezzatura per i passaggi in sicurezza è disponibile in loco. Una zona, quella dell’avventura, "al di là dei faggi" per un'esperienza completa che unisce sport, natura incontaminata e relax. Ma l'offerta non si ferma qui, altre risorse rendono il Masistro Park come luogo da visitare.

È anche un punto di partenza ideale per escursioni di trekking e mountain bike, rendendolo un luogo dove la passione per la natura, lo sport e il territorio si fondono, generando un'energia positiva contagiosa. Oltre all'avventura, il Masistro Park è pensato anche per chi cerca momenti di puro relax. Dispone di aree attrezzate per pic-nic, con tavoli, griglie e barbecue, e un'area camping dove è possibile montare la propria tenda o sperimentare le innovative tende sospese, per una notte unica sotto le stelle. Ma si differenzia soprattutto per la presenza di tutti i servizi essenziali, inclusi bagni, docce e fontane d'acqua potabile. Nella quiete del Masistro Park si organizzano anche eventi, concerti e attività culturali, contribuendo a valorizzare il territorio e le sue tradizioni premiando la conservazione dell'ecosistema locale.

Il Masistro Park è facilmente raggiungibile sia dall'uscita autostradale A3 di Campotenese che dal centro di Saracena, con una strada asfaltata che si snoda attraverso paesaggi mozzafiato. L'area è aperta tutti i giorni da fine maggio a metà ottobre, indicativamente dalle 9:30 alle 18:30, orari comunque soggetti anche alle stagionalità. In sintesi, il Masistro Park è un'oasi di pace e avventura, un luogo dove riconnettersi con la natura, sfidare i propri limiti e creare nuovi ricordi. Per chi è alla ricerca di un'esperienza “forte” nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, "al di là dei faggi", l’invito è servito con un mondo di emozioni.