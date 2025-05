Di sicuro nell’elenco ufficiale delle 50 migliori spiagge d’Europa c’è uno dei (tanti) scorci di meraviglia che si aprono lungo le cose della Calabria. Forse ce ne sono addirittura due: ne è convinto il presidente della Regione Roberto Occhiuto che ha dedicato ai riconoscimenti nella classifica di The World’s 50 Best Beaches un reel sui social.

Nella lista delle più belle spiagge d’Europa ricavata dai voti di oltre mille professionisti del settore c’è sicuramente al 47° posto il Paradiso del Sub, uno dei gioielli della costa vibonese. Il giallo nasce dopo la pubblicazione di un video sui canali social del governatore che, in effetti, cita due spiagge: oltre al Paradiso del Sub inserisce nell’elenco anche Praia i Focu, altro splendido scorcio della Costa degli Dei. Nell’elenco che compare sul sito di The World’s 50 Best Beaches c’è però Praia do Fogo (41° posto), spiaggia dal nome identico che si trova però in Portogallo, nelle Isole Azzorre. Due posti che condividono nome e bellezza, ci si può confondere. E poi non è detto che l’omonima portoghese sia migliore della spiaggia di Capo Vaticano, anzi. Provare per credere. Anche la nostra Spiaggia di Fuoco merita una mini scheda.

Paradiso del Sub

Paradiso del Sub è una perla nascosta della Costa degli Dei, situata a Zambrone, in provincia di Vibo Valentia. Questa spiaggia incantevole, raggiungibile solo attraverso un sentiero scosceso immerso nella macchia mediterranea, regala un’atmosfera intima e incontaminata. Il suo nome deriva dalla straordinaria bellezza dei fondali marini, ideali per lo snorkeling e le immersioni. Acque trasparenti che sfumano dal turchese al blu intenso, sabbia chiara e formazioni rocciose scolpite dal mare offrono uno spettacolo naturale mozzafiato. Non ci sono stabilimenti balneari o servizi, il che la rende perfetta per chi cerca autenticità, silenzio e contatto diretto con la natura. I giochi di luce che filtrano tra le rocce sottomarine incantano ogni visitatore. È consigliata a chi ama esplorare e non teme un po’ di avventura per raggiungere uno degli angoli più affascinanti del litorale calabrese.

Praia di Fuoco

Praia di Fuoco è uno dei gioielli più spettacolari della Calabria, incastonata tra le scogliere di Capo Vaticano. Questo tratto di costa, accessibile solo via mare o attraverso sentieri ripidi tra le rocce, offre un’esperienza esclusiva, lontana dal turismo di massa. La spiaggia è caratterizzata da sabbia chiara e finissima, acque trasparenti che riflettono tutte le sfumature del blu e pareti rocciose che sembrano proteggere gelosamente questo angolo di paradiso. Il nome evocativo, “Praia di Fuoco”, richiama i tramonti infuocati che tingono il cielo e il mare di colori caldi e intensi. Ideale per chi ama la natura selvaggia, la tranquillità e le immersioni, questa spiaggia regala emozioni uniche, tra snorkeling mozzafiato, scorci da cartolina e profumi intensi della vegetazione mediterranea. Un luogo dove il tempo sembra fermarsi e ogni dettaglio invita alla meraviglia.