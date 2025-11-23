L’evento culturale è in programma al teatro Sybaris e rientra negli eventi della rassegna Radure. Appuntamento il 29 novembre

Dopo una prima parte di incontri culturali, proiezioni e letture, la Rassegna “Radure – Invito al teatro”, IX edizione ed organizzata dall’Associazione Teatrale “Aprustum” di Castrovillari, per la direzione artistica di Casimiro Gatto, prosegue con una serie di performance teatrali.

Si parte sabato 29 novembre alle ore 21.00 Teatro Sybaris - con Polemos – Lessico di guerra, spettacolo che nasce dal racconto di vita di Giovanni Cukon, che sin da bambino ha vissuto in prima persona la guerra in Jugoslavia e che, dopo essersi arruolato nell’esercito croato, è finito a lavorare come contractor in varie zone del mondo. Protagonista assoluto della scena sarà lui con i suoi fantasmi, i suoi amori e le sue sofferenze. Dopo aver fatto l’esperienza di alcuni laboratori teatrali, Giovanni Cukon ha scoperto di avere per il teatro una vera e propria vocazione, che si è rivelata nella sua intensa interpretazione di Hamm, protagonista del “Finale di Partita” di Beckett realizzato da Aprustum la primavera scorsa. Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con l’associazione Menodiunterzo.

Drammaturgia Rosa Maria Cappelli, Francesco Gallo, Maria Francesca Piragine. Regia Casimiro Gatto.

La realizzazione della rassegna è stata resa possibile dal contributo e dalla disponibilità dell’Amministrazione Comunale di Castrovillari, della Gas Pollino sponsor. Radure è parte della programmazione Castrovillari, città festival.