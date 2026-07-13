Il centro storico pronto ad ospitare la quinta edizione della kermesse. In programma spettacoli itineranti, laboratori, degustazioni e il concerto finale dedicato alle culture grecanica e arbëreshë

Il centro storico di Catanzaro si prepara ad accogliere la V edizione di "Cuore Cantastorie – Festival Nazionale dei Cantastorie", in programma il 15 e 16 luglio 2026 nell’ambito di “Tutti festeggiano San Vitaliano”. Ideato e diretto artisticamente dalla cantastorie Francesca Prestìa con Assoformac Ets, il festival propone un percorso culturale itinerante – totalmente gratuito – che porterà artisti, musicisti e pubblico ad attraversare i luoghi simbolo della città, trasformandoli in un grande teatro a cielo aperto tra musica, racconti e identità popolare.

La manifestazione si aprirà mercoledì 15 luglio alle ore 18.00 con l'Apertura della Jericho Dixieland Jazz Band, che partirà da Piazza Giuseppe Garibaldi (Il Cavatore) per accompagnare il pubblico fino al Complesso Monumentale del San Giovanni, dando il via a una passeggiata musicale e artistica che coinvolgerà il centro storico.

Alle 18.05, al Complesso Monumentale del San Giovanni, la direttrice artistica Francesca Prestìa presenterà ufficialmente la quinta edizione del Festival e il programma delle due giornate. Alle 18.15, la guida turistica Linda Verre condurrà un intervento storico-culturale dedicato alla riscoperta dei luoghi, delle architetture e delle opere d'arte del centro storico cittadino. Alle 18.30, nello spiazzo adiacente al San Giovanni, spazio alla performance "Storie da Fiera", con i cantastorie toscani Felice Pantone e Celina Scarlatti, che proporranno un viaggio nella narrazione popolare tra canti, racconti e teatro.

Il percorso proseguirà con una transizione musicale in città, accompagnata ancora dalla Jericho Dixieland Jazz Band, che guiderà il pubblico lungo il tragitto dal San Giovanni verso Piazza Prefettura, animando il centro storico. Alle 19.30, in Piazza Prefettura, prenderà il via il Laboratorio di Tarantella e Racconto, curato da Francesca Prestìa, dal Conservatorio Grecanico di Cataforio e da Linda Verre. Un momento partecipativo dedicato all'apprendimento della danza tradizionale calabrese, accompagnata da organetti, tamburelli e strumenti della tradizione.

Successivamente il corteo artistico percorrerà il tragitto da Piazza Prefettura a Salita Giuseppe Mazzini (scalinata di Palazzo Fazzari), accompagnato ancora dalla Jericho Dixieland Jazz Band. Alle 21.00, in Salita Giuseppe Mazzini, si terrà l'esibizione del cantastorie Giacomo Sferlazzo, tra le voci più autorevoli della nuova tradizione narrativa siciliana che accompagnerà il pubblico in un racconto dedicato al Mediterraneo, alla memoria e alle migrazioni.

La prima giornata si concluderà con la degustazione del tradizionale Morzeddhu catanzarese, ospitata presso la Trattoria Vecchia Catanzaro a cura dell'Antica Congrega Tre Colli, momento conviviale dedicato alla valorizzazione dell'enogastronomia locale.

La seconda giornata, giovedì 16 luglio, sarà dedicata al grande concerto conclusivo. Alle 20.00, in Piazza Prefettura, andrà in scena il concerto originale "Storie, Canti e Danze Grecaniche e d'Arberia", produzione esclusiva della quinta edizione del Festival, che unirà musica, narrazione e danza delle comunità grecaniche e arbëreshë della Calabria. Sul palco si alterneranno la Peppa Marriti Band, il Conservatorio Grecanico di Cataforio, Ciccio Nucera, Giuseppe Scopelliti, Peppe Crucitti e la stessa Francesca Prestìa, protagonisti di uno spettacolo che racconterà, attraverso canti tradizionali e sonorità popolari, la ricchezza culturale delle minoranze linguistiche calabresi.

Giunto alla sua quinta edizione, Cuore Cantastorie conferma la propria vocazione a essere un laboratorio culturale diffuso che restituisce centralità alla figura del cantastorie e alla tradizione orale come strumenti contemporanei di racconto, valorizzando il patrimonio immateriale della Calabria e del Mediterraneo attraverso un programma che coinvolge artisti provenienti da diverse regioni italiane e accompagna cittadini e visitatori in un'esperienza immersiva tra musica, storia e identità.

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale del Festival Cuore Cantastorie.