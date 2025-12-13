È stata inaugurata la quarta edizione di “RaccontArti – Festival di Arti e Mestieri”, appuntamento ormai consolidato del Natale catanzarese, che quest’anno si presenta con importanti novità, a partire dal cambio di location: dopo le precedenti edizioni ospitate nell’area dell’ex Stac, il festival approda nel suggestivo Complesso Monumentale di San Giovanni.

L’inaugurazione ufficiale si è svolta ieri, dando il via alle attività di RaccontArti che si inserisce nel format “La Fiaba nel Castello”, pensato dal Comune di Catanzaro per valorizzare gli spazi storici della città e creare un’atmosfera immersiva capace di unire artigianato, tradizione e immaginario natalizio. Al taglio del nastro per Confartigianato Calabria c’era il segretario provinciale Raffaele Mostaccioli, con l’assessora alle Attività economiche del comune di Catanzaro Giuliana Furrer. Presenti, oltre al sindaco Nicola Fiorita, tra gli altri il prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa e il questore Giuseppe Linares.

La IV edizione del Festival di Arti e Mestieri propone anche quest’anno un programma ricco di eventi, laboratori e iniziative creative, confermando l’obiettivo di raccontare il territorio attraverso il talento e la maestria degli artigiani calabresi.

Accanto alla sede monumentale, il festival da quest’anno si sviluppa lungo un percorso urbano diffuso che mette in rete i luoghi simbolo della città. Oggi, 13 dicembre, dalle ore 18 sarà aperto su Corso Mazzini il “Confartigianato Christmas Village - RaccontArti”, uno spazio ulteriore dedicato alle realtà artigianali, dove il pubblico potrà incontrare gli artigiani, esplorare le produzioni tipiche, acquistare manufatti e prendere parte alle attività di animazione pensate in particolare per i più piccoli.

L’iniziativa, compartecipata dal Comune di Catanzaro e dalla Regione Calabria – si legge in una nota dei promotori - è un appuntamento che negli anni ha saputo caratterizzare il Natale nel capoluogo, diventando un punto di riferimento per cittadini e visitatori.

Con il nuovo assetto, la doppia location e un programma articolato, RaccontArti di Confartigianato Calabria prova ad offrire alla città un Natale ancora più ricco e partecipato, mettendo al centro il talento degli artigiani, il senso di comunità e l’identità culturale del territorio.