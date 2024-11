Con la sua XXI edizione, il Corigliano Calabro Fotografia è tra gli eventi più longevi della città, che ogni anno porta sul territorio noti fotografi di calibro internazionale, mostre e presentazioni. Organizzato dall'associazione Corigliano per la Fotografia, sotto la direzione artistica di Gaetano Gianzi, l'evento rappresenta un importante strumento di promozione e marketing territoriale della nostra regione, che contribuisce a mettere in luce alcuni aspetti della città dal punto di vista visivo.

Corigliano Calabro Fotografia da XXI edizioni

Non ci sarà solo la fotografia, protagonista delle tre giornate, al Corigliano Calabro Fotografia edizione 2024 che si svolgerà nel castello della città. L'evento si arricchirà anche di undici mostre, presentazioni di libri e video, premiazioni, e delle attese letture di Portfolio Italia della Fiaf, rendendo ancora più interessante il festival, che da ventuno anni è un appuntamento fisso degli appassionati di fotografia, ma non solo. La lettura portfolio ha lo scopo di far condividere i propri lavori con esperti del settore per ricevere in cambio dei feedback e consigli per migliorarsi.

Pino Ninfa, fotografo e operatore culturale che sviluppa progetti sul territorio nazionale e internazionale legati allo spettacolo e al reportage, per il Corigliano Fotografia ha raccontato il territorio di Corigliano-Rossano secondo il suo punto di vista fotografico.

Fotografi professionisti e amatoriali, negli scorsi mesi, hanno avuto la possibilità di iscriversi a due concorsi organizzati dal festival, che molte volte rappresentano un punto di partenza per entrare nel mondo della fotografia: la quinta edizione di Corigliano Fotografia Book Award, che ha premiato Robbie Mcintosh con il suo lavoro su Scampia, e la terza edizione del Concorso Fotografica Nazionale dedicato alle fiere e al mercato, la cui vincitrice è Claudia Scagliola.

Le mostre

Ieri si è svolta l'inaugurazione che ha visto tra gli interventi quello del direttore artistico Gaetano Gianzi, presidente dell'associazione culturale Corigliano per la Fotografia. Si è passato poi alla presentazione degli autori e delle loro mostre, a cura di Maurizio Garofalo: "Domenica 3 novembre", di Pino Ninfa, autore dell’anno con il lavoro fotografico sulla città di Corigliano Rossano; ‘’I suoni del tempo’’, Gianfranco Jannuzzo; "Gente mia", Pietro Masturzo; "Facts on The Ground", Fausto Giaccone; "Portugal 1975" Robbie McIntosh; "On The Beach", Maria Pansini; "Under The Blanket", "Omotesando" Massimo Napoli; "Verde Mennonita", Fabio Massimo Antenozio; Gregorio Caldeo "Sfumature di strada".

Popoli e Paesi, la mostra del TTA - Travel Tales Award

Saranno 20 le immagini che faranno parte della mostra “Popoli e Paesi”, che inaugura il percorso espositivo del TTA 2024, allestita con le altre mostre in programma. La mostra fa parte delle iniziative del TTA – Travel Tales Award, un vero Award Fotografico, con una open call per raccogliere i progetti aperta fino a giugno 2024, legato alla fotografia di viaggio, che quest'anno ha raggiunto la quinta edizione.

Gli autori della mostra, provenienti da tutto il mondo, sono Antonella Ardito, Stefano Bianchi, Katia Carota, Samuele Dall’Asta, Roberto Malagoli, Athanasios Maloukos, Pablo Mandelbaum, Marcella Mastrorocco, Gabriele Pedemonte, Luigi Rota, Ignazio Sfragara, Tommaso Stilla, Kristyn Taylor, Sergio Volani. Le immagini della mostra andranno dalle scene di vita quotidiana a Gujarat di Sergio Volani, alle atmosfere delle steppe del Kirghizistan di Stefano Bianchi; delle risaie cinesi di Tommaso Stilla alle eleganti visioni Coreane di Ignazio Sfragara, ritornando poi in altre aree del mondo a noi più familiari e vicine geograficamente con altri autori. Una visione sulla fotografia di viaggio che sarà diversa per ogni autore e autrice in mostra al festival.

Portfolio Jonico

Per oggi poi previsto anche il diciassettesimo Portfolio Jonico, che permetterà ad appassionati di fotografia e professionisti di ricevere consigli su come migliorarsi, grazie alla presenza di Fotografi lettori esperti del settore fotografico.

Un momento importante nella vita di ogni aspirante fotografo, che potrà cogliere nelle parole del lettore che avrà di fronte, ispirazione, ma anche soddisfazione. A svolgere le letture portfolio: Angelo Cucchetto, editore di siti storici e nuove iniziative nel settore della fotografia, ha tenuto seminari e organizzato contenuti in iniziative come Photoshow, Photo Festival, Festival Fotografico Europeo. Da settembre 2016 è il direttore artistico del Trieste Photo Days, consulente per il premio URBAN Photo Awards Contest e partner del festival Corigliano Fotografia.

Angelo Ferrillo, conosciuto al pubblico per la sua street photography e per i reportage, collabora attivamente con editori nazionali ed internazionali e con brand leader mondiali dell’urban style. Attilio Lauria, giornalista pubblicista, si occupa di fotografia dagli anni ’90. Photoeditor de Il Fotografo, editorialista del magazine di urban photography Cities, collabora con il magazine Gente di fotografia, vantando numerose le curatele di mostre e pubblicazioni fotografiche. Daniela Sidari, calabrese, pratica la fotografia con particolare interesse per le tecniche fotografiche di rappresentazione dello spazio e dell’architettura. Ha partecipato a mostre personali e collettive ed ha avuto pubblicate immagini su libri e riviste del settore, dal 2022 Consigliera Nazionale della FIAF. Maurizio Garofalo, che si dedica alla grafica editoriale e alla fotografia grazie a un’intensa attività di didattica sulla fotografia e fotogiornalismo, a conferenze e letture-portfolio in Italia e all’estero, o facendo parte di giurie in concorsi di fotografia. Nel 2010 è nel comitato scientifico e nella giuria del “Premio Bruce Chatwin”, per la fotografia e la narrativa di viaggio, mentre nel 2011 insegna a New York nell’ambito del “New York Photography Workshop". Vincenzo Gerbasi, di Spezzano Albanese, che nel 2013 inizia un percorso da fotoamatore presso il Fotoclub “Gruppo Fotoamatori Crotone – BFI”, prendendo parte negli anni successivi a diversi workshop e seminari di approfondimento e studio della fotografia. Dal 2017 è Delegato FIAF per la provincia di Crotone.