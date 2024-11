Non mancheranno stand food & beverage dedicati all’enogastronomia calabrese e non solo, e la mostra del museo Casa Mia Martini che proporrà un’esposizione inedita

Dodici ore di concerti live, nel cuore della Sila calabrese. Protagonisti ben quindici artisti della scena nazionale e regionale, a cui si collegherà una mostra originale ed esclusiva in ricordo dell’indimenticata Mia Martini. È iniziato il conto alla rovescia verso la prima edizione del Wonderful Sila Festival, che il 12 agosto a Cotronei (Crotone,) Villaggio Baffa, proporrà un ampio programma di concerti live, intrattenimento e attività extra. La location suggestiva e inedita si trova all’interno del Parco nazionale della Sila, 150 mila ettari condivisi fra le province di Cosenza, Crotone e Catanzaro, a poco più di 30 minuti dal mare, con altipiani vasti e laghi ammantati di foreste.

Gli ospiti

I nomi di punta sul palco saranno quelli dell’acclamata band salentina Boomdabash, di Andy - artista camaleontico già fondatore con Morgan dei Bluvertigo - e Saturnino, uno dei migliori bassisti sulla scena internazionale, noto per la sua lunga collaborazione con Jovanotti. E ancora Pierdavide Carone, salito alla ribalta grazie al premio della critica vinto ad Amici, l’artista emergente Maninni, reduce dalla finale di Sanremo Giovani, l’eclettico Eman e il cantautore folk Santino Cardamone.

La giornata, dalle ore 14 fino alla notte, si aprirà con i live di artisti calabresi come Anima Mundi, Domenico Scordamaglia, Liccia, Renato Caruso, Francesco Coriale, Antheo, Dharma, Dj Keyel. In conclusione, il Dj Set Dance Hall Radio 105. A presentare la lunga maratona saranno Vanessa Grey e Francesco Rapetti Mogol.

Dietro il grande evento, organizzato da Gibielle Srl - con la partnership istituzionale del Comune e della ProLoco di Cotronei - c’è un prestigioso team alla direzione artistica e consulenza legale composto da Antonio Vandoni, professionista con oltre trent’anni di esperienza nel campo musicale, dal noto conduttore radiofonico Gibba e dall’avvocato Emanuele Trocino.

Gli spazi dedicati all’enogastronomia

Tra le attività extra del Wonderful Sila Festival, oltre agli stand food & beverage dedicati all’enogastronomia calabrese e non solo, imperdibile la mostra del museo Casa Mia Martini che proporrà un’esposizione originale ed inedita. Grazie alla partnership con l’associazione “Minuetto Mimì Sarà” di Milano – presieduta da Enzo Adriani - potranno essere ammirati, per la prima volta in Calabria, numerosi cimeli ed oggetti personali appartenuti alla grandissima e indimenticabile Mia Martini.

Inoltre, l’ampia collaborazione messa in campo con gli enti territoriali e gli esercenti locali farà del Festival un grande motore di promozione turistica e di potenziale indotto economico per tutto il territorio calabrese, all’insegna della valorizzazione e della sostenibilità ambientale. Per info e prevendite: www.wonderfulsilafestival.com.

Palinsesto artisti

Le proposte d’intrattenimento musicale che accompagneranno il Festival hanno caratteristiche comuni: riguardano artisti noti a livello nazionale accompagnati da artisti locali, che hanno guardato quest’avventura come la possibile nascita di un evento unico e spettacolare a livello nazionale.