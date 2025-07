Nel suggestivo centro storico del borgo del Catanzarese alcuni tra i più promettenti e affermati atleti delle categorie giovanili ed elite delle due regioni si sfideranno in una serata all’insegna dello sport e dell’agonismo pugilistico. Ospite speciale il campione di Mma Daniele Miceli

Nocera Terinese si prepara per una serata all’insegna dello sport e dell’agonismo pugilistico, con un evento interregionale che promette emozioni intense e incontri di alto livello.

Il 2 agosto si terrà un torneo di pugilato nella suggestiva Piazza San Giovanni dove verrà allestito un ring vero e proprio. I protagonisti saranno alcuni tra i più promettenti e affermati atleti delle categorie giovanili ed elite di Calabria e Sicilia. L’evento sarà un’occasione unica per mettere in mostra le capacità di giovani talenti e veterani, che si sfideranno sul ring in incontri che promettono spettacolo e grande intensità.

Tra i protagonisti spiccano nomi di spicco come Alessandro Pullia, atleta di punta della scuola lametina e già campione interregionale under 17, che ha partecipato al prestigioso torneo Round Robin. Tra i giovani più promettenti figura anche Santo Cristian Ielo, 17 anni di Reggio Calabria, Campione d’Italia, che vanta un ricco palmarès di medaglie d’oro e argento a livello regionale e si sta affacciando con successo nel panorama nazionale, grazie anche alla esperienza maturata in quanto ha iniziato a indossare i guantoni all’età di soli 7 anni.

Non mancheranno inoltre altri talenti come Francesco Crucillà, considerato uno dei migliori pugili italiani della categoria Under 19, vincitore di medaglie europee e titoli italiani, e il giovane lametino Fortunato Gallo, tra i più forti della scena regionale.

Il torneo vedrà anche la partecipazione di atleti più esperti e affermati, tra cui il padrone di casa Andrea Mendicino e Giuseppe Megale, entrambi con un passato di successi e record pugilistici da rispettare e le giovani promesse come Giorgia Nigri e Siria Valenti, che rappresentano il futuro del pugilato italiano.

Ospite speciale della serata sarà il fighter Daniele Miceli, campione Mma, che arricchirà l’evento con un momento di confronto tra discipline diverse ma unite dalla stessa passione per lo sport e la competitività.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Nocera Terinese, vede la partecipazione, come media partner, di LaC Network e sarà condotta dal giornalista sportivo Giampaolo Cristofaro.

La conferenza stampa di presentazione si terrà martedì 29 luglio, alle 19.30, all’agriturismo Calabrialcubo a Nocera Terinese Centro.

Una serata all’insegna dello sport che promette spettacolo e divertimento.