Torna a Rende il 16 settembre l’Oktoberfest Calabria, giunto alla sua terza edizione dopo però due anni di stop a causa dell’emergenza Covid. Attese oltre 250.000 presenze, numeri da record per un evento del genere che, nelle ultime due edizioni, ha registrato complessivamente 360.000 partecipanti, 160.000 pasti somministrati, più di 140.000 litri di birra erogati, oltre 500 persone di staff (solo quest’anno se ne impiegheranno 350). Una vera e propria festa, che si rifà a quella storica di Monaco di Baviera ma parlando totalmente in calabrese.

L'evento è organizzato da Wisea Holding, grazie anche al supporto delle aziende partner. Tanti i mezzi di trasporto per arrivare all’evento, grazie alle convenzioni con Ferrovie della Calabria e autobus per la città e per lunghe percorrenze. Sold out per le strutture ricettive partner dell’evento.

l Biergarten, il Palatenda e il Luna Park dell’area mercatale di Rende sono le attrazioni più ricercate dell'Oktoberfest Calabria. Divertimento per tutte le età, dai più giovani fino a gruppi di famiglie. Si potrà ascoltare musica bavarese ma anche i tanti artisti locali che si esibiranno, mentre si assaporerà cibo tipico tedesco che incontra i prodotti calabresi.

Oktoberfest Calabria fa parte anche del circuito Paulaner, la birra legata a San Francesco di Paola essendo il nome una derivazione della birra prodotta dai monaci dell’Ordine dei Minimi presenti a Monaco di Baviera: risale, infatti, al 1634 la prima menzione ufficiale del birrificio del convento dove i Paolani - come venivano indicati dai bavaresi i seguaci di San Francesco - producevano una birra che sarebbe divenuta una delle più famose al mondo: la Paulaner (da Paolani, appunto).