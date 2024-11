Lo avevamo annunciato nelle scorse settimane e nel pomeriggio odierno è arrivata la conferma: ad agosto il rapper Salmo si esibirà ad Acri, nel Cosentino.

La città silana si conferma dunque in Calabria tra le più attive nella programmazione estiva, con tanti nomi di spicco che si esibiranno sul palco dell'anfiteatro comunale. Oltre al "Festival d'estate, che ha visto lo scorso 10 giugno l'esibizione dei Modà e che ospiterà artisti del calibro di Fabri Fibra il prossimo 6 agosto, Gigi D'Alessio, che si esibirà il 11 agosto, e Piero Pelù, il 19 agosto, la città silana sarà anche teatro del festival "Fatti di Musica", organizzato Ruggero Pegna in collaborazione con la Dedo Eventi, di Alfredo De Luca e con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Acri. Come in ogni edizione, il Festival premia con il Riccio d’Argento del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco alcuni dei migliori live d’autore dell’anno. Il Festival Fatti di Musica è anche riconosciuto “Grande Evento Storicizzato” della Regione Calabria, autentica storia dei grandi eventi in questa regione, avendo presentato nelle sue 37 edizioni da record tutte le più grandi stelle della musica italiana e internazionale, da Tina Turner a Sting, da Santana ad Elton John: oltre mille eventi per tre milioni complessivi di spettatori.

Il festival Fatti di Musica, giunto alla 37esima edizione, si propone di offrire una piattaforma per la musica italiana contemporanea, presentando artisti di talento e stili diversi. Tra gli artisti che si esibiranno ad Acri, spicca il nome di Luigi Strangis, il cantante lametino vincitore del talent Amici 22, che porterà la sua voce e il suo carisma sul palco dell'anfiteatro.

Ma la vera sorpresa del festival sarà la performance di Salmo, il noto rapper italiano che ha introdotto elementi di elettronica e rap hardcore nel panorama musicale nazionale. Salmo si esibirà con il suo tour estivo "Summer tour 2023", che lo porterà in alcuni dei luoghi più importanti d'Italia. Il rapper è noto per le sue esibizioni energetiche e le liriche potenti, che mescolano temi sociali, politici e personali.

Salmo non si fermerà solo all'anfiteatro di Acri, ma sarà protagonista anche di altri prestigiosi eventi musicali. Tra questi, il "Decibel Open Air 2023" di Firenze, che attira un pubblico vasto e appassionato, il "Red Bull 64 Bars Live" di Napoli, una competizione di freestyle rap che mette in mostra l'abilità dei migliori rapper italiani, e il MARRAGEDDON Festival di MARRACASH, che vedrà la partecipazione di importanti artisti del panorama rap italiano.

Gli appassionati di musica e i residenti di Acri avranno l'opportunità di godere di una varietà di spettacoli di alta qualità, che abbracciano generi diversi e offrono esperienze uniche. L'anfiteatro di Acri si conferma quindi come un luogo di incontro per gli amanti della musica, che potranno godersi un'estate all'insegna di emozioni e note indimenticabili

Ma sul palco dell'anfiteatro di Acri non ci saranno solo concerti, ma anche spettacoli teatrali. Già fissato per il prossimo 4 agosto l'appuntamento con il duo formato da Francesco Paolantoni e Stefano Sarcinelli nello spettacolo estivo “Ancora?!” con i maestri Ugo Gangheri e Carletto Di Gennaro. La tappa acrese rientrerà nella programmazione del Tirreno Festival, kermesse organizzata dalla "Dedo Eventi" del promoter Alfredo De Luca.

Per il concerto di Salmo sono previsti bus da varie parti della regione. I biglietti sono in vendita al prezzo di € 46,00 compreso prevendita su www.ticketone.it e nei punti autorizzati. Per tutte le informazioni su biglietti e bus, tel. 0968441888 www.ruggeropegna.it.