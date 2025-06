Dal 30 giugno al 6 luglio 2025 ad Acri si terrà la seconda edizione del Festival internazionale del teatro di figura “Immagini e Voci tra Mari e Terre”, tra performance, mostre e laboratori.

La kermesse, è spiegato in una nota «si prepara a vivere la sua seconda edizione, rinnovando l’impegno artistico, culturale e sociale che ha caratterizzato la nascita di questo progetto. Un ringraziamento particolare va all’Amministrazione comunale di Acri per il sostegno convinto e costante. La manifestazione si propone come un momento significativo per il territorio di Acri, della Calabria e del Sud Italia, capace di offrire visioni poetiche e occasioni di incontro tra residenti e visitatori. Non si tratta soltanto di raccontare la magia del teatro, ma di promuovere riflessioni sul senso della sostenibilità, della comunità e della responsabilità condivisa».

Il programma di performance e laboratori sarà curato dalla Company Aiello, compagnia teatrale con sede ad Acri che da oltre vent’anni fonde l’arte del teatro di figura con le competenze educative. L’organizzazione amministrativa sarà affidata alla Doc Servizi.

Alla guida artistica del festival ci saranno Angelo Aiello, burattinaio, narratore e fondatore della compagnia, e la musicista e compositrice Rachel Icenogle.

«Durante la settimana del festival – prosegue la nota – il pubblico potrà partecipare a workshop, spettacoli e incontri, vivendo un’esperienza immersiva, multisensoriale e comunitaria. Il festival sarà anche un’occasione per ripensare il ruolo della cultura nei processi di inclusione, valorizzando la bellezza dei luoghi, delle persone e delle relazioni. Un sentito ringraziamento va anche al Centro diurno “Pierino Tricarico” e all’Associazione “Raggio di Sole” per la generosa accoglienza e disponibilità nell’ospitare i laboratori del festival. Questa seconda edizione sarà non solo un evento artistico, ma una testimonianza del cambiamento possibile: un’occasione per riflettere sulle disuguaglianze, per valorizzare le risorse umane, per dare voce a chi spesso resta invisibile. La parola chiave di quest’anno sarà diversità, intesa come ricchezza di esperienze, di sguardi e di talenti da coltivare con cura, per le nuove e future generazioni».

Il calendario delle attività

Programma Spettacoli – Piazza Sprovieri, Acri (ore 21:30)

30 giugno – C’era due volte un piede

Veronica Gonzalez (Argentina) | Teatro di figura corporale

Un viaggio poetico e surreale con marionette viventi create… coi piedi! Applaudito in oltre 30 Paesi.

1 luglio – Trotula e il Giardino Incantato

Flavia D’Aiello (Salerno) | Narrazione e teatro di figura

Una storia tra realtà e magia, ispirata alla figura di Trotula de Ruggiero, pioniera della medicina al femminile.

2 luglio – Cose da Lupi

Zanubrio Marionettes (Valtellina) | Teatro d’oggetti

Favole classiche rivisitate con oggetti quotidiani, tra ironia e fantasia.

3 luglio – Io: Pulcinella

Selvaggia Filippini (Napoli) | Guarattelle napoletane

Tradizione orale secolare con Pulcinella protagonista, tra ritmo e comicità.

4 luglio – Ruggero il Mago Leggero

Mammut Teatro (Lamezia Terme) | Teatro di strada

Uno spettacolo interattivo di magia, giocoleria e clownerie con un clown tenero e irresistibile.

5 luglio – Le Avventure di Spazzolino

Company Aiello (Acri) | Burattini e musica dal vivo

Un nuovo eroe popolare nato in Calabria. Ironico, ribelle e affamato di giustizia… e di polpette!

6 luglio – Opera Rodari: La Grammatica della Pace

Ensemble Rodari (Acri) | Narrazione, musica dal vivo e teatro di figura

I testi di Gianni Rodari prendono vita in uno spettacolo per famiglie, all’insegna della pace e della solidarietà.

Laboratori pomeridiani – KAMIFEST

Centro Diurno “Pierino Tricarico” – Acri | 3-5 luglio

Due sessioni al giorno (15:30-17:30 / 18:00-20:00) – max 15 partecipanti per turno

Conduttrice: Elisa Mantoni (ArteBambini Puglia)

Laboratori e mostra dedicati al teatro Kamishibai, per bambini e adulti. Prenotazione obbligatoria.