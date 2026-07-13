Dal 13 al 19 luglio la terza edizione di "Immagini e Voci tra Mari e Terre" coinvolgerà anche Santa Sofia d'Epiro con compagnie provenienti da tutta Italia. Il tema 2026, "L'inclusione è la trasformazione", mette al centro il dialogo tra culture, generazioni e comunità

Dopo il successo delle prime due edizioni, torna il Festival Internazionale del Teatro di Figura "Immagini e Voci tra Mari e Terre", appuntamento dedicato al teatro di figura contemporaneo che, dal 13 al 19 luglio 2026, porterà in Calabria artisti, compagnie, laboratori e spettacoli provenienti da diverse esperienze culturali, trasformando i comuni di Santa Sofia d'Epiro e Acri in luoghi di incontro, dialogo e partecipazione.

Spettacoli, workshop e laboratori

L'anteprima del Festival si terrà il 13 luglio a Santa Sofia d'Epiro, mentre dal 14 al 19 luglio il cuore della manifestazione si svolgerà ad Acri con un ricco programma di spettacoli, workshop, incontri, laboratori e performance rivolti a bambini, famiglie, giovani e pubblico di ogni età.

Il tema dell'edizione 2026, "L'inclusione è la trasformazione", invita a riflettere sul valore delle differenze come motore di crescita culturale e sociale. Per il Festival, l'inclusione non è soltanto un obiettivo, ma un processo creativo che trasforma il modo di abitare i territori, costruire relazioni e immaginare il futuro. Attraverso il linguaggio universale del teatro di figura, la manifestazione promuove una cultura dell'incontro, nella quale ogni persona possa sentirsi riconosciuta, valorizzata e libera di esprimere la propria identità.

Le attività coinvolgeranno bambini, adolescenti, famiglie e cittadini di ogni età, accogliendo persone con e senza disabilità, persone migranti, persone LGBTQIA+ e tutte le comunità che ancora oggi vivono condizioni di esclusione o marginalità.

I temi

L'edizione 2026 guarda al Mediterraneo come simbolo di trasformazione: uno spazio di incontri, scambi e contaminazioni culturali che, da sempre, genera nuove forme di convivenza. Allo stesso modo il teatro di figura trasforma la materia in racconto, gli oggetti in personaggi e il silenzio in voce. Burattini, marionette e figure animate diventano strumenti poetici capaci di affrontare temi complessi con leggerezza e profondità, favorendo il dialogo tra culture, generazioni e sensibilità differenti.

Il Festival si conferma così un importante appuntamento culturale per Acri, la Calabria e il Mezzogiorno, con l'obiettivo di coniugare produzione artistica, inclusione sociale e valorizzazione del territorio.

L’organizzazione

Il programma artistico è curato dalla Company Aiello, realtà teatrale che da oltre vent'anni sviluppa progetti nei campi del teatro di figura, dell'educazione e della ricerca artistica. L'edizione 2026 coincide inoltre con un momento particolarmente significativo per la compagnia: l'apertura del Tape Theater, nuovo spazio dedicato alla produzione, alla formazione e alla sperimentazione artistica, destinato a diventare un punto di riferimento permanente per il territorio di Acri e non solo.

L'organizzazione amministrativa è affidata a Doc Servizi e Doc Educational, mentre la direzione artistica del Festival è curata da Angelo Aiello, burattinaio, narratore e fondatore della Company Aiello, insieme alla musicista e compositrice Rachel Icenogle.

La realizzazione della terza edizione è resa possibile grazie al sostegno dell'Amministrazione Comunale di Acri, e della Dirigente dell'Ambito Territoriale Sociale Filomena Calabrese, che hanno accompagnato il percorso di crescita del Festival riconoscendone il valore culturale e sociale.



Il 2026 rappresenta un anno di svolta: oltre al consolidamento del Festival come appuntamento stabile del panorama culturale calabrese, segna l'apertura di una nuova casa dedicata al teatro di figura e alla sperimentazione artistica, rafforzando il legame tra arte, comunità e territorio.

Più che una rassegna di spettacoli, "Immagini e Voci tra Mari e Terre" è un laboratorio di cittadinanza culturale, dove il teatro diventa occasione di incontro, ascolto e trasformazione. Un invito a riscoprire il valore delle relazioni e a immaginare una società nella quale le differenze rappresentino una ricchezza condivisa.

Artisti e compagnie partecipanti

Compagnia Burattini Aldrighi (Milano)

Fatima Licignano (Lecce)

Company Aiello (Acri)

Serena Cercignano (Ponsacco)

Flavia D'Aiello (Salerno)

Valentina Vecchio (Bisceglie)

Le Strologhe (Bologna/Viterbo)

The Gipsy Marionettist (Roma)

Magia Agreste (Melicucco/Messico)

Alessia Moretti (Castrovillari)

Il programma completo è disponibile sul sito della compagnia Aiello e sui canali social della Company Aiello: Facebook (@companyaiello) e Instagram (@companyaiello).