La terza edizione in programma dal 25 al 27 ottobre punta a valorizzare le produzioni locali e ad attrarre buyer, operatori e visitatori attraverso incontri, degustazioni e iniziative dedicate al territorio

A Corigliano-Rossano, nel cuore della Piana di Sibari, si stanno ultimando i preparativi per Clementina Festival 2026, l’evento fortemente voluto dall’amministrazione comunale per sostenere un agrume che rappresenta il pilastro dell’economia locale e nel contempo valorizzare a 360 gradi il territorio con la sua economia non solo agricola ma anche turistica, oltre al suo straordinario patrimonio storico-culturale.

«Il Clementina Festival - dichiara Flavio Stasi, sindaco di Corigliano-Rossano - non è un appuntamento come gli altri. Insieme agli eventi che riguardano l’olio, racconta uno di quegli elementi universali che descrivono la nostra città e il suo territorio. Il profumo, la forma, il colore di ogni clementina parlano di Corigliano-Rossano senza bisogno di nessuna parola. Ecco perché il Clementina Festival è un appuntamento immancabile nella programmazione della nostra città. Giunto alla terza edizione, questo evento si sta dimostrando in grado di raccontare il frutto che rappresenta la nostra eccellenza ed allo stesso tempo attivare dal basso processi di sviluppo economico».

Il 25, 26 e 27 ottobre Corigliano-Rossano sarà la capitale della clementina italiana ma anche protagonista di una tre giorni dedicata ai sapori, alle tradizioni e alle energie di un territorio straordinario. «Il Clementina Festival - sottolinea il sindaco Stasi - è una festa della nostra identità, ma anche uno spazio nel quale guardare al futuro, valorizzando le produzioni locali e creando nuove occasioni di conoscenza e di attrattività. Con questo spirito continueremo ad organizzare iniziative che sappiano trasformare le nostre eccellenze in opportunità concrete per l’intero territorio».

Sono operativi sull'evento l'assessore all’Agricoltura e all’Ambiente di Corigliano-Rossano, Francesco Madeo e l’assessore al Turismo e alla Cultura, Costantino Argentino.

«La clementina - afferma l’assessore Francesco Madeo - è molto più di un prodotto agricolo: è il risultato del lavoro, della competenza e della passione di generazioni di agricoltori e rappresenta una parte importante della nostra storia produttiva. Il Clementina Festival nasce proprio dalla volontà di dare valore a questo patrimonio, all'interno di un luogo Corigliano-Rossano che rappresenta da circa 70 anni la capitale europea della Clementina, portandolo al centro dell’attenzione e facendone conoscere qualità, caratteristiche e potenzialità. La terza edizione vuole essere ancora una volta un momento di incontro tra produttori, operatori, cittadini e visitatori. Un’occasione per parlare di agricoltura, ma anche di innovazione, sostenibilità, filiere, promozione e futuro delle nostre campagne».

L’assessore Costantino Argentino coglie gli altri aspetti della manifestazione: «Il Clementina Festival è un’opportunità preziosa per raccontare Corigliano-Rossano attraverso un’esperienza che unisce gusto, cultura, tradizione e territorio. La clementina diventa così il filo conduttore di un racconto turistico più ampio, capace di far conoscere ai visitatori non soltanto un’eccellenza enogastronomica, ma anche i luoghi, le tradizioni e l’identità della nostra città. L’obiettivo è fare del Festival un appuntamento sempre più attrattivo, capace di richiamare visitatori e di creare occasioni di scoperta e di permanenza sul territorio, coinvolgendo il tessuto commerciale, ricettivo e produttivo.

La terza edizione conferma una direzione precisa: promuovere Corigliano-Rossano partendo dalle sue eccellenze e trasformando ciò che ci rende unici in una proposta capace di parlare anche a chi viene da fuori. Dal 25 al 27 ottobre aspettiamo cittadini e visitatori per vivere insieme una festa che profuma di Calabria, di autunno e di futuro».

A Clementina Festival 2026 sarà presente una delegazione con buyer internazionali, rappresentanti della distribuzione italiana, giornalisti specializzati non solo nelle produzioni agricole ma anche nel turismo e nell’enogastronomia.

L’evento s’inaugura domenica 25 ottobre con una Festa popolare nelle strade attorno al Castello ducale di Corigliano. Intenso il programma di lunedì 26 per la delegazione internazionale: visite aziendali dal mattino al primo pomeriggio con degustazione di prodotti tipici, convegno articolato in più tavole rotonde dedicate alla clementina e alle potenzialità turistiche nel periodo della raccolta dalle 18:30 al Castello, cena al Castello finalizzata a creare una speciale occasione di incontro tra imprenditori locali e ospiti.

Martedì 27 ottobre sarà la volta degli incontri business, organizzati secondo un preciso calendario precostituito, con un programma alternativo per i giornalisti con visite alle attrattive storico-culturali del territorio e ad alcune strutture turistiche.

L’evento ha il sostegno della Regione Calabria, assessorato all’Agricoltura, e gode inoltre del supporto di BPER Banca, Sorma, Decco, Consorzio Romagnolo Agriservizi CRA, Reale Mutua, Gruppo Iusi, Vivaio Costantino, Go Energy e Spezzano Trasporti.