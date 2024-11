Mentre arrivano continui riconoscimenti per il suo ultimo singolo, “Ra Ta Ta”, certificato Disco d’oro con oltre 20milioni di streaming, Mahmood è alle prese con il suo tour estivo che farà tappa venerdì 23 agosto al Teatro al Castello di Roccella Jonica. Inserito nella programmazione dell’edizione 2024 del Roccella Summer Festival, realizzato e ideato dalla Ticket Service Calabria, organizzato con la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, oltre che tra gli “Eventi di promozione culturale 2024”, finanziati con risorse Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 dalla Regione Calabria nonché dal brand Calabria Straordinaria.

«Sono davvero felice di incontrare ancora il mio pubblico – ha avuto modo di dire Mahmood -. Voglio far ballare e divertire, la sensazione di essere in contatto con i propri fan e sentire di rimando tutta l’energia che ti regalano è qualcosa che non si può spiegare a parole, e tutte queste emozioni non fanno che rafforzare i messaggi che voglio lanciare sul palco».

«Il successo di “Tuta Gold” è stata forse una delle cose più inaspettate di quest’anno – ha aggiunto l’artista -Il palco dell’Ariston mi ispira sempre a fare qualcosa di diverso, sono quindi tornato al Festival con l’idea di portare un baile funk, con un ritornello forte, ma soprattutto con l’intento di raccontare la storia che si cela dietro a questo brano. Mi sono divertito tantissimo e ancora una volta Sanremo mi ha permesso di crescere, sia artisticamente che come persona».

E su come si prepara ad affrontare l’autunno, Mahmood non ha dubbi: «Non riesco a stare lontano dal palco e dal mio pubblico, in autunno infatti mi attende la mia prima tournée nei palazzetti e sono davvero emozionato. Sono molto felice perché sarà per me una nuova sfida, stiamo già lavorando sullo show e non vedo l’ora di svelare tutto quanto. Mi fa strano pensare soprattutto al fatto che mi esibirà al Forum di Milano, la mia città: la vedo un po’ come una chiusura di un cerchio».